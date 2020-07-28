Doç. Dr. Çetin, Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu’na kitap takdim etti

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurten Çetin, editörlüğünü emekli Prof. Dr. İlker Alp ile üstlendiği “Milli Mücadele’nin 100. Yılına Armağan” adlı kitabı Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim etti.

Trakya Üniversitesi Yayınları’ndan çıkan eserin, Türk Millî Mücadelesi’ni farklı açılardan ele alan makalelerden oluştuğunu belirten Doç. Dr. Nurten Çetin “Millî Mücadele’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında bilimsel içeriği yüksek bir eser meydana getirdik. Bu eserde Mondros Mütarekesi sonrasındaki gelişmeler, Sevr Antlaşması’nın taslağını oluşturan San Remo Konferansı ve etkileri, işgal altındaki Türk yurdunda Türk milletinin verdiği mücadele, Osmanlı hükümetinin işgaller karşısındaki tutumu, Millî Mücadele’nin Bulgar ve Yunan arşiv kayıtları ile hatıratlarda nasıl yer aldığı ve TBMM’nin bu dönemde takip ettiği siyaset hakkında bilgiler ihtiva eden, alanında uzman akademisyenler tarafından kaleme alınmış dokuz makale yer almaktadır. Millî Mücadelemizin ne kadar zorlu ve güç koşullar altında yürütüldüğünü ve yeni Türkiye Devleti’nin kuruluşuna giden süreci gösteren eser; akademisyen, öğrenci ve her Türk vatandaşının başvurabileceği bir kaynaktır” dedi.

Doç. Dr. Çetin, eserin hazırlanmasında emeği geçen ve destek veren başta Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere herkese teşekkür etti.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Millî Mücadele’nin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde TBMM Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un himayelerinde “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Türkiye’de Demokrasi Uluslararası Sempozyumu”nu düzenlediklerini belirten Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Doç. Dr. Nurten Çetin ve Prof. Dr. İlker Alp editörlüğünde yayımlanan “Milli Mücadelenin 100. Yılına Armağan” kitabı ile kutlamalara akademik çalışmalarla devam ettiklerini ifade ederek “Hocamız Doç. Dr. Nurten Çetin ve Edebiyat Fakültesinin emekli dekanı Prof. Dr. İlker Alp tarafından editörlüğü üstlenilen bu eser; Millî Mücadelemizin tarihine ışık tutan, farklı kaynaklardan farklı bakış açıları ile kaleme alınmış makaleleri ihtiva eden değerli bir kaynaktır. Bu değerli eserin gelecekte bu konuda çalışmalar yapacak olan araştırmacılara yol göstereceğine inanıyorum. Zorlu şartlar altında başlatılan ve tarihe damga vuran bu büyük istiklal hareketinin 100. yılında özgür, bağımsız ve güçlü bir ülkenin fertleri olarak geçmişimize sahip çıkmayı ve onu gelecek kuşaklara aktarmayı bir vazife görüyoruz. Yıl boyunca akademik içeriği yüksek etkinliklerle bu bilinci yücelteceğiz ve gelecek nesillere aktaracağız” dedi.

