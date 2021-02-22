Cihannüma Derneği, Beytülmakdis Derneği Kayseri Şubesi ve Erkam Eğitim’in ortaklaşa düzenlediği ‘Kudüs için söyleyecek sözüm var’ programına katılan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, “Kudüs’ün güvenliği, İstanbul’un güvenliği kadar önemlidir” dedi.

Beytülmakdis Derneği ve Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi Başkanı Fevzi Konaç’ın moderatörlüğünü yaptığı ‘Kudüs için söyleyecek sözüm var’ programı, Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Kudüs’ün İslam alemi için büyük değer taşıdığını ve 1159 sene başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere Müslümanların hakimiyetinde olduğunu ifade etti. Mescidi Aksa’nın Müslümanların ilk kıblesi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Argun, “Kudüs, üçüncü haremimiz. İslam alemi için çok önemlidir. Kudüs ve Mescidi Aksa boş bırakılmamalı ve sürekli olarak ziyaret edilmelidir. Filistinli Müslümanların mülklerini satmak zorunda kalmaması için maddi desteğin sürdürülmesi, murakıplara her türlü desteğin verilmesi ve Mescidi Aksa’nın sürekli olarak gündemde tutulması gerekiyor” diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kudüs konusunda yaptığı çalışmalarda bilgiler de aktaran Doç. Dr. Argun, “401 yıl Mescid-i Aksa’ya hizmet etmiş ecdadımızın bize bıraktığı en önemli ve şerefli mirastır. Kudüs’ün güvenliği, İstanbul’un güvenliği kadar önemlidir. Müslümanların Mescidi Aksa konusunda duyarlı olması gerekiyor. Başkanlık olarak çok yakında Kudüs ile ilgili önemli çalışmalarda bulunacağız” şeklinde konuştu.



