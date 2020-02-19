Doç. Dr. Yavuz Dizdar’dan ailelere sosyal medya tepkisi: "Evde herkesin elinde cep telefonu olursa çocuk neden okusun”

Ataşehir’de ’Ne çocuk ne ergen’ ismiyle düzenlenen panelde ailelere tween tehlikesi ile ilgili bilgiler aktarıldı. Konferansta konuşan Doç. Dr. Yavuz Dizdar, ailelere sosyal medya kullanımları ile ilgili tepki göstererek, "Evde herkesin elinde cep telefonu olursa çocuk neden okusun" dedi.

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, ailelere yönelik “tween” tehlikesine farkındalık oluşturacak “Ne çocuk ne ergen” isimli panel düzenlendi.

Panel Fenerbahçe Üniversitesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Güzel’in moderatörlüğünde; Doç. Dr. Yavuz Dizdar, Psikolog Şebnem Tezcanlı, İş Kadını Fatma Aydoğdu ve Ayşe Tolga’ın katılımıyla gerçekleşti.

Panelde tween kavramının ne olduğu, ailelerin ve toplumun tween sorununa yaklaşımı ve çözümü ile anne ve babaların çocuklarına nasıl davranması gerektiğine dair görüşler ve bilgiler aktarıldı.

Ataşehir Belediyesi Cemal Süreya Etkinlik Merkezi’nde gerçekleşen panel; tween kavramını Türkiye’de ilk kez bir kitap çalışmasına konu alan Doç. Dr. Ebru Güzel’in konuşmasıyla başladı.

Kız çocuklarının mahremini kamusal alana açmamak adına farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan panelde; Doç. Dr. Yavuz Dizdar, Psikolog Şebnem Tezcanlı, Fatma Aydoğdu ve Ayşe Tolga konuyu kendi uzmanlık alanlarına göre değerlendirerek, tween ve sosyal medya konusuna dikkat çektiler.

Panel konuşan Doç. Dr. Yavuz Dizdar, “Herkesin elinde bir ekran var. Herkes kendi ekranını seyrediyor. Ailelerde de, toplantılarda da hatta kafelerde de görüyorum. Karşılıklı sevgililer oturmuşlar, akşam yemeğe çıkmışlar fakat hepsi kendi ekranında kendi dünyasında beni beğenmiş mi onlara bakıyor. Bunun doğal olarak yansıması öncelikle çocuklarınıza olacaktır. Çünkü çocuklarınız büyüme aşamasında. Büyüme aşamasındaki çocuklara bir yarışma hali getiriyor. İstediğiniz kadar çocuğunuza ’sen akıllı ol yavrum’ deseniz de daha çocuk büyüme aşamasında. Tween olmasını bu dönem sağlıyor. Tween dönemi geçer. Bu bir moda akımıdır. Moda akımı belli bir yaş kuşağına ilişkindir. Çocuklarına siz örnek olacaksınız. Evde herkesin elinde cep telefonu olursa çocuk neden okusun” dedi.

