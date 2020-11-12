DOD, Autism Europe üyesi oldu

Denizli Otizm Derneği (DOD), Avrupa’da otizmli bireyler ve ailelerinin sesi olan Autism Europe üyeliğine kabul edildi.

Autism Europe Genel Kurul Toplantısı, 7 Kasım 2020 tarihinde, online olarak yapıldı. Tüm gün devam eden koplantı sırasında hem yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi hem de yeni üyelik başvuruları değerlendirildi. Denizli Otizm Derneği’nin (DOD) üyelik başvurusu da oylanarak kabul edildi.

DOD Başkanı Burcu Bilik, yaptığı açıklamada; "Avrupa Birliği’nin finansal desteği ile yürütülen Haklara Destek Programı yararlanıcıları arasında yer alıyoruz. Bu kapsamda, 2020-2021 döneminde, uluslararası çalışmalara ağırlık vermeyi planladık. Autism Europe üyesi olmak derneğimiz açısından çok önemli bir adım. Böylece bu alandaki sivil toplum örgütleri arasındaki işbirliği çalışmalarımızı uluslararası camiaya taşımış olduk. Amacımız otizmli bireylerin haklarının daha geniş bir alanda savunulmasının yanı sıra iyi örneklerin Türkiye’de bilinmesine katkıda bulunmak. Bizim için yeni ve heyecanlı bir dönem başladığı için mutluyuz" dedi.