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Dodurga'daki belediye başkanlığı seçiminin kesin sonuçları açıklandı

06.07.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1181 kişinin oy kullandığı seçimde, AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı 1125 geçerli oydan 979'unu alarak belediye başkanı seçildi

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimlerin kesinleşen sonuçlarına göre, AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı 1125 geçerli oydan 979'unu alarak belediye başkanı seçildi.

Beldede 3 Temmuz'da yapılan seçimin ardından Şabanözü İlçe Seçim Kurulu, incelemesini tamamladı.

Kesinleşen sonuçlara göre Kaşıkcı 979, Demokrasi ve Atılım Partisinden Şerafettin Kaplan 23, Yeniden Refah Partisinden Hakan Kuşcu 47, Saadet Partisinden İbrahim Çolak 16, Memleket Partisinden Osman Dede 22, Adalet Partisinden Emine Yayla 24, Türkiye Değişim Partisinden Kamil Erdoğdu 14 oy aldı, Demokratik Sol Partiden Namık Kaya'ya ise oy çıkmadı.

1411 kayıtlı seçmenin olduğu Dodurga'da 1181 kişi oy kullandı, 230 seçmen sandığa gitmedi. Seçimde 56 oy geçersiz sayıldı.

Kesinleşen seçim sonuçlarına göre seçimi önde tamamlayan Kaşıkcı, Dodurga Belediye Başkanı seçildi.

Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014'te köye dönüştürülmüş, Dodurga Belediyesince açılan davada belde statüsünün korumasına yönelik karar verilmişti.

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