YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. Dodurga'daki seçmenler yarın sandık başına gidiyor

Dodurga'daki seçmenler yarın sandık başına gidiyor

02.07.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 sandıkta 1411 seçmenin oy kullanacağı beldede, 8 aday belediye başkanlığı için yarışacak

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yarın yapılacak seçimde 1411 seçmen oy kullanacak.

Dodurga beldesi, ilgili kanun gereği nüfusu 2 binin altına düşünce 2014 yılında köye dönüştürüldü. Dodurga Belediyesince açılan davada, Dodurga'nın belde statüsünü korumasına yönelik karar çıktı.

Yeniden belde statüsüne kavuşan Dodurga'da Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) seçim yapılıncaya kadar Çankırı Valiliği tarafından Orta Kaymakamı Mehmet Ali Uzun belediye başkanı, mevcut muhtar Hasan Hüseyin Kaşıkçı da üç mahallenin muhtarı olarak görevlendirildi.

Belediye başkanlığı için en son 2009'da yapılan yerel seçimlerde oy kullanan seçmenler, 13 yıllık aradan sonra yeniden Dodurga Belediye Başkanı'nı seçmek için sandık başına gidecek.

Beldede 1411 seçmen, kurulacak 6 sandıkta oylarını kullanacak.

Beldede yarın yapılacak seçimde AK Parti'den Hasan Hüseyin Kaşıkçı, Demokrasi ve Atılım Partisi'nden Şerafettin Kaplan, Demokratik Sol Parti'den Namık Kaya, Yeniden Refah Partisi'nden Hakan Kuşcu, Saadet Partisi'nden İbrahim Çolak, Memleket Partisi'nden Osman Dede, Adalet Partisi'nden Emine Yayla ve Türkiye Değişim Partisi'nden Kamil Erdoğdu başkanlık için yarışacak.

Beldedeki Hamamönü, Kanarya ve Naltepe mahallelerinde de seçim heyecanı yaşanıyor. Seçimlerde 3 mahalle için aralarında 3 kadın adayın da bulunduğu 13 muhtar adayı yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çankırı'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan kişi yakalandıÇankırı'da ehliyet sınavına kopya düzeneği ile girmeye çalışan kişi yakalandı
Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldüDiyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının cesedinin valizle taşındığı ortaya çıktıKayseri'de 2 yıl önce kaybolan kadının cesedinin valizle taşındığı ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
seçim Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:14
Sabah
05:12
Öğle
12:55
İkindi
16:53
Akşam
20:27
Yatsı
22:16
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Yine üstsüz paylaştı! Göğüslerini saçlarıyla örttü

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

Pozu olay oldu! Çırılçıplak yere uzanıp köpeğini taklit etti

Canan Karatay, o üçlüyü işaret etti: Her derde deva

Canan Karatay, o üçlüyü işaret etti: Her derde deva

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.