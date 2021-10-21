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"Doğa harikaları" TÜBİTAK ödülleri ile buluştu

21.10.2021 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Doğa harikaları" TÜBİTAK ödülleri ile buluştu

İSTANBUL (AA) - 15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nda iki üçüncülük ve bir teşvik ödülü alan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ödüllerini aldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK 2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması'nın kazananları ödülleri ile buluştu.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri ve öğretmenleri, bölge sergilerine katılan 1.453 proje arasından finale kalan 204 proje arasında yerini aldı.

15. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması finallerinde "Engelli Araçları için Solar Kablosuz Şarj İstasyonları" projesiyle TEKNOFEST 2021 birincisi olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsü öğrencisi Utku Berkay Tan TÜBİTAK 3'üncülük, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Alanya Kampüsü öğrencileri Ada Uzun ve Kuzey Yağdır "Bı̇tkı̇sel Çözeltı̇ Kullanılan Buğday (Trı̇tı̇cum) Bı̇tkı̇sı̇nı̇n Kuraklık ı̇le Mücadelesı̇" projesi ile TÜBİTAK 3'üncülük ve İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Kartal Kampüsü öğrencisi İrem Bilici de "COVID-19 Pandemı̇ Sürecı̇nde Şı̇falı Bitkileri Doğru Kullanımının Önemi" projesi ile teşvik ödülü aldı.

Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşen ödül töreninde ödüllerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'dan alan öğrencilerin büyük mutluluk ve gurur yaşadığı belirtildi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, 18-20 Ekim'de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde projelerini sergileyerek teknoloji ilgililerine sunma imkanı buldu. Projelerin büyük ilgi gördüğü bildirildi.

Teknolojik tasarımdan yazılıma, kimyadan biyoloji alanına birçok alanda proje geliştiren öğrenciler ve danışman öğretmenler, bu başarıdan dolayı mutlu olduklarını aktardı.

- Ödül alan projeler

"Engellı̇ Araçları ı̇çı̇n Solar Kablosuz Şarj İstasyonları" projesi, başta şarjlı tekerlekli sandalyeler olmak üzere bireysel taşıma araçlarının halka açık yerlere kurulan güneş enerjili kablosuz şarj istasyonları üzerinden akülerinin şarj edilebilmesini sağlamayı amaçlıyor.

"Bı̇tkı̇sel Çözeltı̇ Kullanılan Buğday (Trı̇tı̇cum) Bı̇tkı̇sı̇nı̇n Kuraklık ı̇le Mücadelesı̇" projesi, kurak tarım alanlarının üretime açılmasını, kuraklığa dayanıklı bitki özütlerinin kuraklığa hassas olan bitkileri korumasını ve su tüketiminin bilinçsiz kullanımını önleyerek kullanılmayan tarım alanlarının tekrar canlandırılmasını hedefliyor.

"COVID-19 Pandemı̇ Sürecı̇nde Şı̇falı Bitkileri Doğru Kullanımının Önemi" projesi, hastalıkların tedavisinde geleneksel tıbbın yanında, tamamlayıcı ve alternatif tıp ögelerinden biri olan doğal taşlardan da yararlanılmasını amaçlıyor.

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