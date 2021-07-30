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Doğa harikası Gurs Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı

30.07.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı Hüseyin Çam'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya katılanlar, vadideki ormanlık alanda bulunan, yangına neden olma olasılığı yüksek çöpleri temizledi

MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki dağın arasında bulunan ve 12 köyü çevreleyen Gurs Vadisi'ndeki ormanlık alanda temizlik çalışması yapıldı.

Kaymakamlık ve belediye öncülüğünde orman yangınlarına dikkat çekmek için başlatılan kampanya kapsamında başlatılan temizlik çalışmasına Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum ve belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

Yapılan çalışma ile ormanlık alan yangın çıkarma olasılığı yüksek cam ve metal kırıkları ile çöplerden arındırıldı.

Kaymakam Çam, özelikle son günlerde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekti.

Ülkenin farklı noktalarında yaşanan orman yangınlarıyla karşı karşıya kalındığını dile getiren Çam, devletin tüm birimlerinin gecesiyle, gündüzüyle 24 saat çalışarak, bunun üstesinden geleceğini söyledi.

Çam, ormanlık alanların temizliğinin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu doğa hepimizin. Bu doğa geleceğe bırakabileceğimiz en güzel miras. Buraya gelen bütün ziyaretçilere yerli ve yabancı turistlere buraya geldiklerinde ve buradan giderken atık ve çöp bırakmamalarını söylüyoruz. Buranın güzelliğinden istifade edeceğiz ancak burayı da korumak en önemli vazifemiz. Temizlik öncelikle kirletmemekle olur, temizlik sahip çıkmakla olur. Bu güzelliklere, geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Daha temiz bir ülke daha temiz bir Kızıltepe için duyarlı olalım."

Kampanya kapsamında ormanlık alanda 400 poşet çöp toplandı.

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