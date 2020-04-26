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Doğa harikası Mavi Göl doğal rengine kavuşmayı bekliyor

GİRESUN HABERLERİ  | 26.04.2020 16:23 | Son Güncelleme

Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Mavi Göl, yaz aylarında turkuaz renge bürüneceği günleri bekliyor.Giresun’un Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı içinde yer alan Mavi Göl, haziran ayından aralık ayına kadar turkuaz renge bürünmesiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Mavi Göl, yaz aylarında turkuaz renge bürüneceği günleri bekliyor.
Giresun’un Dereli ilçesinde Kuzalan Tabiat Parkı içinde yer alan Mavi Göl, haziran ayından aralık ayına kadar turkuaz renge bürünmesiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor. Göksu Deresi üzerinde bulunan ve akarsuyun sodalı olması sebebiyle turkuaz renkte akan Mavi Göl, bahar mevsiminde kar sularının erimesiyle birlikte şimdilik turkuaz renkte görünmese de gölün doğal görünümüne kavuşacağı günler yakın.

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