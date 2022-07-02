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Doğa Koleji'nden LGS 2022'de 7 Türkiye birinciliği

02.07.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman: - "Başarılarından dolayı öğrencilerimizi tebrik eder, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz"

İSTANBUL (AA) - Her yaş grubunda öğrencinin gereksinimlerini karşılayan, yeteneklerini ve eğilimlerini ön plana çıkaran inovatif eğitim modelleri kurgulayan Doğa Koleji'nden 7 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak LGS Türkiye birinciliği kazandı.

Kolej açıklamasına göre, İngilizce testinde 2 bin 400 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlarken 218 öğrenci Türkçe, 52 öğrenci matematik, 439 öğrenci fen bilimleri, 1.052 öğrenci Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, 1.638 öğrenci de din kültürü ve ahlak bilgisi testlerini doğru yanıtladı. Doğa Koleji öğrencileri toplamda 5 bin 799 testi tam yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, "Başarılarından dolayı öğrencilerimizi tebrik eder, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ederiz. Gelecek LGS'nin adayları için hazırlıklarımız başladı. Ağustos ayında 2023 LGS adaylarımızla buluşacağız ve yeni bir LGS hazırlık maratonuna başlayacağız. Soru bankalarımız, 8. sınıf müfredatımız, deneme sınavlarımız yenilenmiş olarak yeni eğitim yılına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü öğrencisi Arya Su Durmaz da çok çalışmanın değil düzenli çalışmanın önemli olduğunu belirterek, "Türkiye birincisi olmak gerçekten çok büyük bir gurur. Öncelikle bana her zaman destek olan aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum. LGS sürecinde düzenli çalışmanın ve disiplinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Pandemi sürecinde okulumuzdan uzak kaldık, geçen eğitim yılında bu durumu avantaja çevirmek için daha çok çalıştım." değerlendirmesinde bulundu.

Doğa Koleji Sakarya Kampüsü öğrencisi Yaren Yeni ise "Ben kendimi biliyordum, tanıyordum. Kendime uygun bir program yaptım, eksiklerimi belirledim ve eksiklerime göre çalışma planı yaptım. Küçük yaşlardan itibaren havacılık ve uzay mühendisliği alanına yönelmek istiyorum. Lise tercihlerimi İstanbul’dan yapacağım." açıklamasında bulundu.

Kocaeli'nin şampiyonlarından Kocaeli Kampüsü öğrencisi Haluk Efe Akdin de mutlu olduğunu çünkü emeklerinin karşılığını aldığını aktararak, "Okulumun, ailemin ve öğretmenlerimin desteği hep yanımdaydı. Hazırlık sürecinde bol kitap okudum ve sürekli deneme sınavları çözdüm. Hayalini kurduğum okul benim motivasyonumu artırdı. Adaylara tavsiyem hayal kurmaları ve hedeflerini belirlemeleri." ifadelerini kullandı.

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