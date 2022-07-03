Doğa Koleji'nden LGS tercih dönemine yönelik tavsiyeler

İSTANBUL (AA) - Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih dönemine ilişkin, "Tercih işlemleri öğrencilerin kişilik özellikleri, ilgi alanları, kariyer hedefleri dikkate alınarak mutlaka bu alanda uzman kişilerle yapılmalıdır." ifadesini kullandı.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran’da LGS sonuçlarının açıklanması ile öğrencileri ve velileri lise seçimi heyecanı sardı. 4-20 Temmuz'da yapılacak LGS tercih döneminde öğrenciler ve veliler en doğru liseyi seçmek için araştırmalara başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Gülşen Aksu, sınav sonuçlarının açıklanması ile aile yaklaşımlarının bu süreçte çok önemli olduğunu belirterek, tercih işlemlerinin öğrencilerin kişilik özellikleri, ilgi alanları, kariyer hedefleri dikkate alınarak mutlaka bu alanda uzman kişilerle yapılması gerektiğini vurguladı.

Sınav sonucu ne olursa olsun bu sınavın sadece ortaöğretime geçişte bir basamak olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Aksu, "Bu sebeple öğrenciler, tüm yıl gösterdikleri çaba için kendileriyle gurur duymalılar. Aileler bu süreçte çocuklarıyla sınav sonucunun değerlendirmesini yaparken çocuğun kişiliğine değil çalışma davranışına yönelik geri bildirimler vermelidir." ifadelerini kullandı.

Aksu, sınav sonucu beklentinin altında kaldıysa öğrenci ile "verimli çalışmanın önemi" ile "geçen yılın değerlendirilmesi" şeklinde görüşmenin önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Sınav sonucu beklentileri karşıladıysa çalışma performansı takdir edilmeli ve bu çalışma performansının kendisine kazandırdığı ve eğitim hayatı boyunca kazandıracakları hakkında görüşülmelidir. Aileler, önemli olanın sınav sonucu değil sınav süreci boyunca öğrencinin verdiği emek olduğunu her fırsatta dile getirmelidir. Sınav sonuçları yerine süreçleri takdir edilen öğrencilerin çalışma performansları pekiştirilmiş olur ve ebeveynlerinin gözündeki değerlerinin sınav sonucuyla ölçülmediğini fark ederler. Aileler, çocuklarının sınav sonucunu başka çocukların sınav sonuçlarıyla kıyaslamamalı, karşılaştırma yapmamalıdır. Her çocuğun çalışma tarzının ve performansının farklı olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Yayımlanan 2022 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, titizlikle incelemeli ve yaz tatili programları kılavuzda yer alan takvim doğrultusunda planlamalılar. Tercih işlemleri öğrencilerin kişilik özellikleri, ilgi alanları, kariyer hedefleri dikkate alınarak mutlaka bu alanda uzman kişilerle yapılmalıdır."

Lise seçimi konusunda tercih yapmakta zorlanan öğrenciler ve veliler için Doğa Koleji kampüslerinde ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti verileceğini aktaran Aksu, tercih danışmanlığı almak isteyen velilerin Doğa Koleji web sitesinden başvuru yapabileceklerini belirtti.

- "Lise seçimi öğrencinin kariyer yolculuğunda önemli bir basamak"

Gülşen Aksu, lise seçiminin öğrencinin kariyer yolculuğunda önemli bir basamak olduğunu hatırlatarak, doğru lise seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ise şöyle sıraladı:

"Lise hayatı; bir öğrencinin gelecekle ilgili önemli kararlar aldığı, üniversite ve bölüm hedefleri belirlediği, kariyer planlamasını şekillendirdiği bir dönemdir. Aynı zamanda yaş itibarıyla öğrencilerin ergenlik döneminde olduğu psikososyal gelişim kuramlarına göre de kimlik oluşturdukları bir süreçtir. Bu nedenle lise hayatında öğrencilerin akademik becerileri kadar psikososyal ihtiyaçlarına duyarlı bir eğitim-öğretim ortamı oluşturmak gerekir. Veliler ve öğrenciler, iyi bir lise seçiminde bazı kriterleri göz önünde bulundurmalıdırlar.

İyi bir lise, lise hayatının ilk yıllarından itibaren öğrenciyi tanımalı; ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini keşfedebilecekleri ve geliştirebilecekleri öğrenme ortamları yaratmalıdır. İyi bir lisenin hem içeriğe hem de beceriye odaklanması gerekir. Lise müfredatının konu ve kazanımları içselleştirilmeli, özümseyerek öğrenme gerçekleşmeli, öğrenciler iyi kurgulanmış bir ölçme değerlendirme sistemi ve yayınlarla desteklenmeli, öğrencilere ve ailelere sık geri bildirim verilmelidir."

İyi bir lisenin üniversite hazırlık süreçlerinde öğrencilerinin akademik takibini yapması gerektiğini ifade eden Aksu, lisenin belirli periyotlarda geri bildirimler vererek çalışma davranışlarını şekillendirmesi gerektiğini vurguladı.

Aksu, "Üniversiteye geçişte uygulanan sınav sisteminde öğrencilerin dört yıllık lise eğitimi boyunca sorumlu oldukları konu ve kazanımlar ölçülür. Dolayısıyla lisenin ilk yıllarından itibaren öğrencilerin güçlü bir akademik altyapıya sahip olmaları gerekir. İyi bir lisenin bu bilinçle hareket etmesi, sadece rehberlik bölümünün değil, tüm öğretmenlerin de öğrencilerin akademik becerilerini yakından izledikleri, öğrenciye ve veliye sık geri bildirim verdikleri bir danışman öğretmenlik sistemi uygulanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "İyi bir lise, yabancı dil eğitimine önem vermelidir"

Doğa Koleji Ortaokul Rehberlik Bölüm Başkanı Aksu, iyi bir lisesin öğrencilerinin iletişim becerilerine, sosyal becerilerine önem vermesi gerektiğini ifade etti.

Ergenlik döneminin aynı zamanda genç yetişkinlik dönemine hazırlık olduğunu belirten Aksu, "Bu nedenle bir birey olarak toplum içinde yer edinecek öğrencilerin bu becerilerinin desteklenmesi gerekir. Kulüpler, etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleriyle lise hayatındaki öğrenme ortamlarını zenginleştirilmelidir. Öğrencilerin kendilerini çok yönlü geliştirebilecekleri akademik ve sosyal ortamlar sağlamalıdır. " ifadelerini kullandı.

Aksu, iyi bir lisede olması gereken özellikleri şu şekilde sıraladı:

"İyi bir lise, öğrencilerin dijital becerilerini geliştirmelidir. İnsanlarla nasıl iletişim kurduğumuz, haberleştiğimiz, sosyalleştiğimiz, çevremizle, dünyayla ilgili gelişmelerden nasıl haberdar olduğumuz, alışverişimizi nasıl yaptığımız, anılarımızı nasıl biriktirdiğimizi dönüştüren dijital çağdayız. İyi bir lise, öğrencilerinin dijital çağda nasıl kimlik oluşturduklarını ve dijital güvenlik konularını önemsemeli; öğrencilerinin kodlama, yazılım ve yapay zekâ gibi konularda becerilerini geliştirmelidir. İyi bir lise, öğrencilerin bilimsel süreç becerileri kazanmalarını desteklemelidir. Matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafya gibi temel bilimlerde öğrencilerin araştırma yapmasını, bilimsel bilgi üretmesini sağlamalıdır. Öğrencilerini ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmalarına yönlendirmelidir. Etik ve akademik dürüstlük gibi kavramları lise hayatında öğretmeli, üniversitedeki akademik hayata hazırlamalıdır. Bilim ve teknoloji üretme, ülkesine, topluma ve dünyaya katkı sağlayacak gençler yetiştirme misyonuna sahip olmalıdır.

İyi bir lise, yabancı dil eğitimine önem vermelidir. Haftalık programda yabancı dil ders saatlerine yoğunluk vermeli ve öğrencilerin dil becerilerini nasıl geliştirdiği ile ilgili özgün bir programı olmalıdır. Öğrencilerin dil yeterliliğini ölçen uluslararası sınavlara hazırlamalıdır. İyi bir lise; öğrencilerini tasarım odaklı düşünme, girişimcilik, liderlik, inovasyon, yaratıcılık, problem çözme gibi kavramlarla tanıştırmalı. Bu alanlardaki projeler ve etkinliklerle öğrencilerini üniversitenin yanında geleceğin iş dünyasına da hazırlamalıdır."

