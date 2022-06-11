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Doğa Koleji'nden TYT ve AYT öncesi son uyarı ve tavsiyeler

11.06.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can: -"TYT ve AYT'lerden önce sınav sabahı okulu bulmada ve okula ulaşmada sıkıntı yaşamamak için sınava girilecek okulların mutlaka öncesinde gidip görülmesi önemlidir"

İSTANBUL (AA) - Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölüm Başkanı Işıl Can, motivasyonu yüksek tutmanın ve son günlerde stratejik davranmanın başarı üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Can, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) öncesinde öğrencilere uyarı ve önerilerde bulundu.

Can, adayların sınavın kritik bir önemi olduğunun yanı sıra hayatta başka birçok önemli aşamalar bulunduğunu unutmaması gerektiğine vurgu yaparak, tüm yıl boyunca sınava hazırlık süreçlerinde gösterilen çabanın, sınav sonucundan önemli olduğunu dile getirdi.

YKS için ailelere ve öğrencilere tavsiyelerde bulunan Can, sınava girilecek okulların mutlaka önceden görülmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"TYT ve AYT'lerden önce sınav sabahı okulu bulmada ve okula ulaşmada sıkıntı yaşamamak için sınava girilecek okulların mutlaka öncesinde gidip görülmesi önemlidir. 2022-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

2022-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Adayların sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir."

Çalışmalara devam edilmesinin önemine vurgu yapan Can, "Son haftada da ders çalışmaya devam edilmeli. Deneme sınavı çözmek, deneme sonrasında yanlış ve boş sorulara dönmek, eksikliklere bakıp konu tekrarı yapmak son haftalar için en iyi çalışma stratejisidir. Son haftada da deneme sınavı çözmek sınavı daha iyi yönetmenize ve başarınızı artırmanıza yardımcı olacaktır." dedi.

Can, ailelerin sınav hakkındaki tutumları ile öğrencilerin sınava yaklaşımlarının doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "Aileler sınav hakkındaki duygu ve düşüncelerini ifade ederken iletişimlerine özen göstermeli, öğrencilerin sınava dair kaygılarını azaltacak en önemli etkenin ailelerinden alacakları güven duygusu olduğunu bilmelidirler. Sınav sonucuna odaklanmak yerine sınava hazırlık sürecinde göstermiş oldukları çaba ve emeğe vurgu yapılmalıdır." dedi.

Can, öğrencilerin kendilerini olumsuz düşüncelerden ve kaygılı kişilerden uzak tutmasının önemli olduğunu belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Sınav yaklaştıkça stresiniz artabilir. Doğal bir kaygı yaşandığı unutulmamalıdır. Bu nedenle özellikle son haftada öğrencilerin kendilerini olumsuz düşüncelerden ve kaygılı kişilerden uzak tutması önemlidir. Olumlu düşünme ve gayretiniz başarıyı getirecektir. Öğrenciler sınavın nasıl geçeceğini düşünmek yerine 'yapabilirim, başaracağım' şeklinde düşünerek sınava zihinsel olarak kendilerini hazırlamalıdırlar."

Beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Can şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sınavdan önce yemek alışkanlığınızı mümkün olduğunca değiştirmeyin. Düzenli ve dengeli beslenmeye çalışın. Öncesinde ve sınav sabahı her zamanki gibi beslenin. Sınavdan bir gün önce dışarıda yemek yenmemesine, fazla ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçınılmasına, sınav sabahı her zamanki gibi kahvaltı edilmesine dikkat edilmelidir. Sınav sabahı rahat kıyafetler giymeye özen gösterilmelidir.

Uyku düzeninizi son bir hafta sınav günü kalkacağınız saate göre ayarlamanızda fayda vardır. Sınav gecesi uykuya geçişte güçlük çekmemek için sınava yaklaşılan günlerde uyku düzenine dikkat edilmesi tavsiye edilir."

Can, sınavdan bir gün önce dinlenmeye özen gösterilmesini gerektiğini vurgu yaparak, "Sınavdan bir gün önce gününüzü sizi rahatlatan aktivitelere ayırabilirsiniz. " dedi.

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