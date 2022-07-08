Doğa Sigorta'dan "Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla" projesine destek

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta, İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından hayata geçirilen "Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla" projesine destek veriyor.

Doğa Sigorta açıklamasına göre, iklim değişiminden cinsiyet eşitliğine, spor branşlarından sokak hayvanlarına kadar Türkiye ve gelecek için pozitif değer oluşturacak projeleri destekleyen şirket, sosyal sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ediyor.

Doğa Sigorta, bu kapsamda, "Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla" projesiyle bp Türkiye'nin odağına gençleri alan sosyal sorumluluk projesi "Gelişim, Seninle"nin ikinci dönemine başvurup ilk 19'a girerek hibe almaya hak kazanan öğrencileri özel olarak düzenlediği etkinlikte ağırladı.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Kulübü ile Plato Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı öğrencilerinden oluşan hibe almaya hak kazananların yanı sıra projede öğrencilere önemli destekler sağlayan üniversitenin akademik kadrosu da etkinlikte yer aldı.

TSYD Levent yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar, İstanbul Topkapı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu Toğuşlu Kızbaz, Plato Meslek Yüksekokulu Müdürü Bahadır Elal, Plato Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Esra Tambay, akademik kadro ile Halkla İlişkiler ve Moda Tasarım bölümlerinin öğrencileri katıldı.

"Gelişim, Seninle" programı dahilinde atık ve geri dönüşüm sorununa dikkati çekmek amacıyla "Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla" projesini hayata geçiren öğrenciler, bu kapsamda atık kumaşlarla notebook çantaları hazırlayarak sürdürülebilir yaşama dikkati çekti.

- "Geri dönüşüm en öncelikli konulardan biri"

Açıklamada, etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, "Geri dönüşüm ve iklim değişikliği ile mücadelenin" kendileri için en öncelikli konulardan olduğunu bildirdi.

İklim değişikliğiyle mücadelede sürdürülebilir çevre hedefine ulaşmayı amaçlayan projelerin daima destekçisi olduklarını vurgulayan Kırmızı, hibe almaya hak kazanan ve üniversitenin ismiyle değer yaratan projede emeği geçen Doç. Dr. Arzu Toğuşlu Kızbaz, Öğr. Gör. Esra Tambay, akademik kadro ve öğrencilere teşekkür etti.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin de "Atık Kumaşlarla Geleceği Tasarla" projesinin Avrupa Birliği’nden destek gördüğüne değinerek, "Unutulmamalıdır ki hiçbir kaynak sınırsız değildir. Üniversite olarak bir diğer misyonumuz da bu alanda birey ve kurumlar bazında farkındalığı oluşturmaktır. Bu farkındalık ise sürdürebilirlik alanında bizleri daha iyi bir seviyeye getirecek, kendi kendine yeten bir ülke olma hedefimize katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Doğa Sigorta Genel Müdürü Coşkun Gölpınar ise çevreye duyarlılık konusunda farkındalık yaratılması ve küçük adımlarla büyük sonuçlara ulaşılması noktasında geri dönüşüm odaklı projelerin büyük önem taşıdığını anlattı.

- Öğrencilerden yöneticilere teşekkür

Öğrenciler, konuşmaların ardından, projelerine verdikleri destek nedeniyle Doğa Sigorta ve İstanbul Topkapı Üniversitesi yöneticilerine teşekkür ederek, Nihat Kırmızı ve Prof. Dr. Emre Alkin'e geri dönüştürülen notebook çantası hediye etti.

Nihat Kırmızı ise projenin mimarları Doç. Dr. Arzu Toğuşlu Kızbaz ve Öğr. Gör. Esra Tambay'a tebrik plaketi takdim etti.

