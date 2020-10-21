Doğa sporcuları şehit Arif Demirel'in anısına yürüdü

Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (KADASK) üyeleri, Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in anısına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hava Radar Kıta Komutanlığı mevkisinden 12 sporcu ile etkinliğe başlayan ekip, çoğunluğu patikadan olmak üzere yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüşün ardından şehidin İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyündeki baba ocağına ulaştı.

Burada, anne Serpil Demirel'e taziyelerini ileten sporcular, daha sonra şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

KADASK Başkanı Dr. Alp Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak anlamlı bir organizasyona imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sağanağın altında yaklaşık 5 saat süren yürüyüşün sonunda şehidin köyüne ulaştıklarını anlatan Arslan, "Şehidimizi anmak, ailesini ziyaret etmek amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Köye vardığımızda da ailesinden şehidin annesi Serpil Hanım'la görüşme fırsatımız oldu. Kendisiyle sohbet edip bir isteklerinin olup olmadığını sorduk. Evladı için taziyelerimizi iletip şehidimizin kabri başında duamızı yaptıktan sonra faaliyetimizi sonlandırdık." diye konuştu.

Uzman Çavuş Arif Demirel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 Mart 2018'de şehit düşmüştü.

