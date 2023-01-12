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Doğa temalı üst geçitle Ormanya'ya ulaşım kolaylığı sağlanacak

12.01.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'deki "Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı" Ormanya'ya, yayaların güvenli şekilde ulaşımını sağlayacak doğa temalı üst geçit inşa ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 7 milyon 91 bin kişinin ziyaret ettiği Ormanya, önemli doğa turizm destinasyonları arasında yer alıyor.

Kartepe ilçesinde yaklaşık 2 bin dönümlük alana kurulan Ormanya'ya yayaların daha kolay ve güvenli ulaşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, üst geçit çalışmalarını sürdürüyor.

Dört mevsim doğaseverleri ağırlayan Ormanya'ya inşa edilen üst geçit, 45 metre uzunluğunda ve 4 metre genişliğinde olacak.

Ormanya'nın doğal konseptine uygun tasarlanan üst geçit, ağaç şeklindeki ayakları ve çiçek uygulamalarıyla kaplı gövdesiyle ön plana çıkacak.

Üst geçit, yayaların D-100 kara yolu üzerinden Ormanya'ya güvenli ulaşımını sağlarken, tasarımıyla da model ve örnek olacak.

Ağaç desenli yüzey kaplama işleri devam eden üst geçitte, çelik tabliyede astar boya uygulamasına geçildi.

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Kocaeli ormanya

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