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Doğa ve Afet Farkındalık Adımları projesi desteklemeye hak kazandı

SAMSUN HABERLERİ  | 21.07.2020 11:12 | Son Güncelleme

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen 92 projeden biri olan “Doğa ve Afet Farkındalık Adımları (DAFA)” projesinin sözleşmesi imzalandı.Proje kapsamında, 9 etkinlik dönemi planlandı.

Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen 92 projeden biri olan “Doğa ve Afet Farkındalık Adımları (DAFA)” projesinin sözleşmesi imzalandı.
Proje kapsamında, 9 etkinlik dönemi planlandı. Her bir etkinlik dönemi 2 etkinlik gününden oluşuyor. İlk etkinlik gününde, Samsun AFAD yerleşkesinde afet ve doğa içerikli etkinlikler (Afetlerin Tanımı, Afet Türleri, Afetlerden Korunma Yöntemleri, Afet Çantası, AFAD Gönüllülük Projesi, Toplanma Alanları, Yapay Duvar Tırmanışı, İzcilik Etkinlikleri) düzenlenecek.
Katılımcılar 1. etkinlik günü sonunda Samsun Valiliği AFAD misafirhanesinde (tek kişilik odalarda) konaklayacaklar. 2. etkinlik gününde ise İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi’nde, Ladik ilçesi Bahşi Mahallesi’nde ve Vezirköprü ilçesi Şahinkaya Kanyonu’nda saha ve doğa etkinlikleri (Afet Konutları, Toplanma ve Barınma Alanları, Çadır Kurma, Kaya Tırmanışı) gerçekleştirilecek.
Projenin amacı, dezavantajlı bireyler de dahil olmak üzere, toplumun geniş bir yaş aralığını oluşturan ortaokul, lise, ön lisans ve lisans düzeyinde toplam 135 öğrenciden oluşan hedef kitle öğrencilerine afet farkındalığı kazandırmak, afet sonrası ilk 72 saate hazırlıklı olmaları için afete hazırlık kültürünü oluşturmak, gençlerin edindikleri bilgileri aile, akraba, okul arkadaşları vb. gibi çevrelerle hayat kurtarıcı önemde bulunan bilgileri paylaşabilmeleri ve bilginin yaygınlaştırılabilmesi adına bir kapı açarak “afete hazır bireyler ve toplum” oluşumuna katkı sağlamak.
Projedeki etkinlikler, Samsun Valiliği AFAD’da görevli ve alanında uzman teknik personellerle birlikte izcilik ve dağcılık konularında alanında uzman kişilerce gerçekleştirilecek. Katılımcıların doğa ortamında, e-öğrenme uygulamaları, gözlem, içeriği oyunlar yoluyla kazandırılan etkinlikler, işbirlikli grup çalışmaları, mobil uygulamalar, oyun tabanlı uygulamalar, saha çalışmaları, spor etkinlikleri yöntemleri ile yaparak - yaşayarak ve eğlenerek afet ve doğa kavramlarını öğrenmesi sağlanacak. Ayrıca, proje katılımcılarına afet çantası hediye edilecektir.
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, projenin TÜBİTAK’ın desteklediği AFAD’ın tek projesi olma özelliğini taşıdığını belirterek, Doğa ve Afet Farkındalık Adımları (DAFA) projesini hazırlayan Samsun Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü çalışanlarını tebrik etti.

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