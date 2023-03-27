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Doğada kendiliğinden yetişiyor, birçok ailenin geçim kaynağı oluyor

27.03.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde dağlık alanlarda yetişen dolaman mantarı yoğun ilgi görüyor. Doğada kendiliğinden yetişen mantar, birçok ailenin geçim kaynağı oluyor.

Doğada kendiliğinden yetişiyor, birçok ailenin geçim kaynağı oluyor

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde dağlık alanlarda doğada kendiliğinden yetişerek büyüyen dolaman mantarı; İstanbul, İzmir, Adana gibi iller başta olmak üzere birçok yerden talep görüyor. Yurt dışından da yoğun talep alan mantar, bahar aylarında sofraların vazgeçilmezi olarak görülüyor. Şifa deposu olarak görülen dolaman mantarının, kırmızı et ile eş değer protein oranına sahip olduğu söyleniyor. Bahar aylarında yağışlara bağlı olarak az veya çok çıkan mantar, köylüler tarafından binbir zahmetle toplanılıyor.

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan köylüler, kumlu toprak altında yetişen bu mantarı yüzeyde oluşan çatlaklardan buluyor. Şifa deposu olarak görülen dolaman mantarı, düşük oranda doymamış yağ asidi içerdiği için yüksek kolesterole iyi gelen besinlerden biri olarak görülüyor. Bol miktarda protein içerdiği için kolesterolü sağlıklı bir seviyede tutmayı sağlayan mantar türü; Mardin’de "dobelan", Gaziantep’te "keme", Arabistan’da "kama", Avrupa ve Amerika’da "trüf" olarak adlandırılıyor. Kırmızı ete göre yedi kat daha fazla proteine sahip olan dolaman mantarı, şifa deposu olarak görülüyor.

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