YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Doğadan topladığı ağaç parçalarını sanata dönüştürüyor

Doğadan topladığı ağaç parçalarını sanata dönüştürüyor

10.09.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de özel şirkette güvenlik görevlisi Orhan Temel, boş zamanlarında atölyesinde, doğadan topladığı ağaç parçalarından süs eşyası ve dekoratif ürünler yapıyor - 44 yaşındaki Temel: - "Herkes piknik alanlarına gittiğinde alanın ne kadar güzel olduğunu söyler ama ben atıl ağaç bakıyorum, 'Bu ağaçtan ne gibi ürünler çıkarabilirim' diyorum"

CEM ALİ KUŞ - Düzce'de 44 yaşındaki güvenlik görevlisi Orhan Temel, işten arta kalan zamanlarında doğada atıl bulduğu ağaç parçalarını atölyesinde sanat eserine dönüştürüyor.

Merkeze bağlı Aydınpınar köyünde oturan güvenlik görevlisi Temel, 7 yıl önce evine dekor amaçlı yaptığı lambader beğenilince tasarım işine yeteneği olduğunu fark etti.

Boş vakitlerinde bahçesinin arka kısmında atıl ağaç parçalarını toplayan Temel, bunlardan lambader, masa lambası, çeşitli süs eşyaları ve dekoratif ürünler hazırladı.

Ürünlerinin beğenilmesiyle evinin çatı katını atölyeye çeviren Temel, çivi ve vida kullanmadan yaptığı ürünleri sosyal medya hesabında satarak gelir elde ediyor.

- "Atıl ağaçlara bakarak nasıl ürünler çıkaracağımı düşünüyorum"

Tasarımları hayal gücüyle oluşturan bir çocuk babası Orhan Temel, AA muhabirine, yıllar içerisinde kendisini geliştirdiğini anlattı.

Ağacın fazla bozulmadan kendi doğallığıyla tasarım oluşturulması gerektiğini belirten Temel, "Herkes piknik alanlarına gittiğinde alanın ne kadar güzel olduğunu söyler ama ben atıl olan ağaç bakıyorum, 'Bu ağaçtan ne gibi ürünler çıkarabilirim?' diyorum." ifadelerini kullandı.

Temel, ürünlerinde hiç vida ve çivi kullanmadığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Doğal ağaç tasarımında sen bir şey yapmayacaksın. Doğa zaten onu şekillendirmiş. Bir şekilde sen onu atıl bulacaksın. 'Ağacı çok değiştirmeden ona nasıl düzenlemeler yapabilirim?' diye düşünerek eklemelerle tamamlayacaksın. Hiçbir ürünümde vida veya çivi yok. Başlamadan önce araştırdım. Yapılan çalışmalarda vida ve çivi olmaması gerekiyor."

Arkadaşlarının kendisine "Odun Adam" lakabı taktığını vurgulayan Temel, "Bazıları bu durumu beğenmeyebilir ama ben garipsemiyorum. Bence çok güzel bir şey. Ben de bu ismi kendime yakıştırdım." dedi.

Çevreden güzel tepkiler aldığını dile getiren Temel, güzel işler ortaya çıkarmaya çalıştığını belirtti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulunduJandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Düzce'de ziyaretlerde bulundu
GÜNCELLEME 2 - Avcılar'da metrobüsler çarpıştıGÜNCELLEME 2 - Avcılar'da metrobüsler çarpıştı
Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde oyun geliştirme yaz kampını ziyaret etti:Bakan Varank, Bilişim Vadisi'nde oyun geliştirme yaz kampını ziyaret etti:
Anahtar Kelimeler:
Düzce Güvenlik görevlisi doğa sanat

Düzce Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
04:56
Sabah
06:24
Öğle
12:58
İkindi
16:32
Akşam
19:21
Yatsı
20:43
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Dökülmeyi hızlandırıyor, kelliğe neden oluyor! Kesinlikle uzak durun

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.