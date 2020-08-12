Doğal boyama tekniklerini öğrendiler

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, sosyal girişimcilik eğitimleri ile gençlere imkanlar sunarken, sürdürülebilir iş modeli, girişimcilik ve mentor desteği ile de buluşmalarını sağlıyor.

Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim çalışmaları sürüyor. Merkezde öncelikli olarak gençler ve toplumun her kesiminden iş dünyasına girişlerinde var olan sorunlarının çözülmesi ve iş dünyasında daha etkin rol alabilmeleri için mültecilerin de faydalanacağı başta girişimcilik olmak üzere pek çok konuda eğitim çalışması gerçekleştiriliyor. Merkezden mentor desteği alan, sürdürülebilir ve etik moda alanında kendi işletmesini açmaya hazırlanan sosyal girişimci Esra Yaprak’ın eğitmenliğinde gerçekleştirilen doğal boyama atölyesi de 5 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Atölyede, doğal boyama uygulamasından önce doğal boyama teknikleri, shibori tekniği ve doğal baskı yöntemleriyle ilgili bilgiler verildi. Katılımcılar daha sonra kendi ürünlerine soğan kabukları, zerdeçal, kına ve narçiçeğini kullanarak doğal boyama uyguladı.

Kuluçka sürecinde olan ve atölye çalışmasının eğitmenliğini üstlenen moda tasarımcısı Esra Yaprak ve katılımcılar, çalışmanın verimli şekilde geçtiğini ifade etti. Tepebaşı Sosyal Kuluçka Merkezi, Uluönder Mahallesi 3202. Sokak 3A Blok adresinde hizmet veriyor.

