Doğal gaz yardımı başvurularına üç günde 216 bin başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğal gaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını bildirdi.
Yanık, Twitter'daki hesabından, doğal gaz yardımı başvurularının devam ettiğini bildirdi.
İlk ödemeleri mart ayında yapılacak yardımlara ilişkin Yanık, "Doğal gaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
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