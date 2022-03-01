YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 18 zam geldi

Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 18 zam geldi

01.03.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 18 zam geldi

İSTANBUL (AA) - Doğal gazda, mart ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,3 zam yapıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak kayda geçti.

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 18,3 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 7 bin 450 liraya çıktı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu"Adı Aylin" müzikal olarak ilk kez izleyiciyle buluştu
Bolu'da 2 gündür kayıp gencin cesedi gölet kapağında bulunduBolu'da 2 gündür kayıp gencin cesedi gölet kapağında bulundu
Şule Yüksel Şenler'in hayatı "Şule" belgeseliyle TRT ekranlarında yayınlanacakŞule Yüksel Şenler'in hayatı "Şule" belgeseliyle TRT ekranlarında yayınlanacak

İstanbul Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
06:08
Sabah
07:32
Öğle
13:22
İkindi
16:28
Akşam
19:01
Yatsı
20:20
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

Frikik vermeye ramak kaldı! "Dekoltene dikkat et"

Efsane filmden müjde! Çekimleri tamamlandı

Efsane filmden müjde! Çekimleri tamamlandı

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

İnanılmaz keşif! Çölün ortasında 4.000 yıllık kasaba...

İnanılmaz keşif! Çölün ortasında 4.000 yıllık kasaba...

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.