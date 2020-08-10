Doğal gübre: Fındık zurufu

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tarımda bitki besin elementlerinin bitkilere ne şekilde ve nasıl kazandırılacağı önem arz ettiğini belirterek, "Değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zurufunu ’kompost’ yaparak fındık bahçelerimizde doğal gübre olarak kullanmak mümkün" dedi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, organik tarım ve gerekse konvansiyonel tarım için geçerli olan en sağlıklı çözümlerden birisinin, bitkilerin bir borç olarak topraktan aldıkları bitki besin elementlerini tekrar organik gübre yolu ile toprağa kazandırılmasının gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi. Bu bağlamda değerli bir organik madde kaynağı olan fındık zurufunu ’kompost’ yaparak fındık bahçelerde doğal gübre olarak kullanmanın mümkün olduğunu ifade eden Müdür Sağlam, "İlimizde 1 milyon dekardan fazla alanda fındık üretimi yapılmakta olup hasat işleminden sonra fındığın patozla tanelenmesi esnasında atık olarak çıkan fındık zurufu önemli bir organik materyal kaynağıdır. Ortalama rakam vermek gerekirse 1 dekar alandan yaklaşık 20- 25 kilogram kadar fındık zurufu elde edilebilmektedir. Bölgemizde olduğu gibi İlimiz fındık bahçeleri topraklarında da organik madde miktarı yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Fındık zurufu bu maksatla çok önemli kaynak olup zayi edilmemeli, yakılarak yok edilmemeli aksine kompost yapılarak değerlendirilmelidir. Fındık zurufu kompostu uygulaması ile organik madde miktarında artış olmakta, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri iyileştirilerek verim ve kalitede artışlar sağlanabilmektedir" diye konuştu.

"Mikrobiyal biyoteknolojik yöntemlerle birkaç ay içerisinde kompostlanabilmesi sağlanabiliyor"

Fındık zurufunun kendi halinde bırakılması durumunda olgunlaşmasının uzun zaman aldığının altını çizen Müdür Sağlam, "Mikrobiyal biyoteknolojik yöntemlerle birkaç ay içerisinde kompostlanabilmesi sağlanabilmekte ve zaman açısından büyük fayda sağlamaktadır. Üretici şartlarında zuruflar uygun zeminde 20 santimetrelik katmanlar halinde serilerek, her katmana olgunlaşmış ahır gübresi, tarım kireci uygulaması yapılarak ıslatılması ve havalandırılması suretiyle 6 ayla 1 yıl arasında olgunlaşması sağlanabilir. Bu şekilde olgunlaşan zurufta bulaşık olan hastalık etmeni mikroorganizmalarda yok olacaktır. Olgunlaşarak kullanılmaya hazır hale gelen kompost fındık bahçelerinde dal izdüşümlerine verilir" şeklinde konuştu.

"Fındık hasadı yapacaklara uyarılar"

Fındık üreticilerine de uyarılarda bulunan Sağlam, "İlimizde Fındık Hasat ve İhraç Komisyonu’nca fındık hasadı başlangıç tarihleri; 5 Ağustos tarihi itibariyle orta kuşakta, 12 Ağustos tarihinde sahil kuşakta, 20 Ağustos tarihinde ise yüksek kuşakta belirlenmiştir. Üreticilerimizin, belirtilen tarihleri dikkate alarak hasat olgunluğunda fındık hasadını yapmaları, naylon çuvallar yerine jüt yada hava alabilen uygun şekilde üretilmiş çuvallar kullanmaları gerekir. Kurutma işlemini uygun zeminde tekniğine uygun şekilde yapmaları, kurutma işleminden sonra jüt çuvallarda ve havalandırması iyi durumda olan depolarda muhafaza etmeleri fındığın kalitesi bakımından önemlidir. Fındıkta problem olan aflatoksin oluşumunun da önüne geçilebilir. Fındık üreticilerimizin; belirlenmiş olan hasat tarihlerini dikkate almaları, hasat sonrası patozlama işleminden sonra elde ettikleri fındık zuruflarını kompostlamak suretiyle tekrar bahçelerine dönmesini sağlamaları sürdürebilir verimliliği sağlamak bakımından son derece önemlidir. Konu ile ilgili daha detaylı bilgiyi il ve ilçe Müdürlüklerimizden almaları gerektiğini hatırlatarak; bereketli bir fındık sezonu diliyorum” ifadelerini kullandı.



