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Doğal mucize: Reishi mantarının faydaları nelerdir?

Perihan Gövel Perihan Gövel 25.12.2020 17:37 | Son Güncelleme:
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Doğal mucize: Reishi mantarının faydaları nelerdir?

Günümüzde giderek daha popüler bir hale gelen ve doğal mucizelerden biri olan reishi mantarı, vücut açısından son derece faydalı bir üründür. Yaygın biçimde toz şeklinde ya da suda eritilerek kullanılan mantar, lezzet olarak pek sevilmese de sağlık bakımından oldukça faydalıdır. Peki nedir bu reishi mantarı? İşte mantar hakkında tüm merak edilenler.

Uzmanlar tarafından önerilen besinlerden biri olan reishi mantarı faydası itibarıyla günden güne popülerliğini artırmaktadır. Lingzhi ismi ile de anılan reishi mantarı, sağlık açısından vücuda yaptığı katkılar nedeniyle ölümsüzlük mantarı olarak da bilinmektedir. Alternatif tıpta da sıklıkla kullanılan mantar, tarih boyunca pek çok geleneksel uygulamanın ana bileşenlerinden biri olmuştur.

Reishi Mantarı Nedir?

Reishi mantarı, dünyamızda bulunan en faydalı bitki türlerinden biridir. Bu doğrultuda bilhassa Asya ülkelerinde yüzyıllardan bu yana yetiştirilen ve kullanılan bir bitki olan reishi mantarı, günümüzde bütün dünyada adını duyurmaya başlamıştır. Bilimsel literatürde ganoderma lucidum ismi ile anılan reishi mantarı Çin’de ise lingzhi olarak bilinmektedir. Nitekim reishi mantarının ilk olarak kullanıldığı ülkenin de Çin olduğu kabul edilmektedir. Yaklaşık 2000 yıllık bir kullanım geçmişi olduğu kabul edilen reishi mantarı, özellikle geleneksel tıp açısından son derece önemli bir bileşendir. Mor, yeşil, sarı, siyah ve kırmızı gibi renklere sahip olabilen reishi mantarının en yaygın türü kırmızı reishidir. Son derece faydalı özelliklere sahip olan reishi mantarı, geçmişten günümüze çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmış ve insan sağlığı açısından önemli bir yere sahip olmuştur. Bu nedenle reishi mantarına tarih boyunca ölümsüzlük ve sonsuz güç gibi çeşitli yüksek anlamlar da yüklenmiştir.

Reishi Mantarının Faydaları Nelerdir?

Reshi mantarının sağlık açısından sayısız faydaya sahip olduğundan ve binlerce yıllık bir kullanım geçmişi bulunduğundan daha önce bahsetmiştik. Peki bu mantarın faydaları nelerdir? Gelin birlikte inceleyelim;

  • Reishi mantarı, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yardımcı olan bir bileşene sahiptir. Bu nedenle çeşitli enfeksiyonlarla ve bilhassa kanserle mücadelede sıklıkla yardımına başvurulan bir mantar türüdür. Vücuttaki beyaz kan hücrelerinin diri kalmasını sağlayan reishi mantarı, bu sayede vücudun hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar. Ayrıca kanser hücrelerinin oluşması ya da yayılması gibi durumlara karşı da olumlu etkilere sahiptir. Nitekim birçok uzman reishi mantarı tüketmenin kansere yakalanma riskini azalttığını ifade etmiştir. Ancak özellikle kemoterapi sürecinde doktor kontrolü olmadan tüketmek ciddi yan etkilere sebep olabilmektedir. Bu nedenle, böyle durumlarda doktorunuzdan habersiz bir biçimde alternatif çözümler aramak yerine mutlaka kendisine danışmayı ihmal etmemelisiniz.
  • Reishi mantarı sağladığı faydalar ile ruhsal anlamda da kişiye büyük katkı sağlayan bir bitki türüdür. Çalışmalara göre mantar, tıpkı bir antidepresan ilaç gibi depresyon ile mücadele etmede oldukça başarılıdır. Bunun yanı sıra anksiyete gibi ruhsal bozukluklara da iyi gelen reishi mantarı, vücut zindeliğini artırarak yorgunluğu giderir ve yaşam kalitesini iyileştirir.
  • Reishi mantarı, kalp damar hastalıkları yakalanma olasılığını da azaltan bir mantar çeşididir. Tıp literatüründe HDL olarak anılan iyi kolesterolün artmasını sağlayarak kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinizi düşüren bitki, aynı zamanda bu tür hastalıklara sahip olan kimselerin iyileşmesine de yardımcı olabilmektedir.
  • Reishi mantarının solunum yolu hastalıklarına da iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde alternatif olarak kullanılabilir.
  • Aynı zamanda bağırsak faaliyetlerini düzenleyen mantar, yağ yakımını da hızlandırarak sağlıklı bir biçimde kilo vermenize yardımcı olur.
  • İçeriğindeki antitoksin mineraller sayesinde reishi mantarı, karaciğeri arındırarak karaciğere bağlı çeşitli rahatsızlıkların da önüne geçer.
  • Eklemlerde ortaya çıkabilecek iltihaplanmalara iyi gelen mantar, özellikle eklem ağrıları çekenler için de son derece faydalıdır.

Reishi Mantarı Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Reishi mantarı ile ilgili tıp dünyasında çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu doğrultuda mantarın bazı hastalıklara iyi geldiği yönünde klinik bulgular mevcuttur. Peki reishi mantarı hangi hastalıklarda kullanılır?

  • Çeşitli kanser araştırma kuruluşlarına göre reishi mantarının meme kanseri, mide kanseri, kolon kanseri ve rahim ağzı kanseri gibi kanser türlerinde yavaşlatıcı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu doğrultuda uzmanlar, çeşitli kanser hastalıklarında reishi mantarının destekleyici bir bileşen olarak kullanılabileceğini ifade etmektedir.
  • Prostat gibi idrar yolu ile ilgili rahatsızlıklar üzerine yapılan çalışmalarda reishi mantarının, tedavinin etkilerini artırmak için kullanılabileceği söylenmektedir.
  • Hepatit A, B ve C türlerinin tedavisinde reishi mantarı aktif olarak kullanılmaktadır.
  • Ayrıca yüksek tansiyon ve kalp damar sorunları gibi çeşitli rahatsızlıklarda da mantarın olumlu etkileri gözlemlenmiştir.

Reishi Mantarının Cilde Faydaları Nelerdir?

Reishi mantarının cilde faydaları da bir o kadar fazladır. Bilhassa mantarın kan dolaşımını hızlandıran etkisi, en başta vücudun daha diri ve genç kalmasını sağlamakta ve bu sayede erken yaşlanmayı önlemektedir. Ayrıca ciltte ortaya çıkan leke, yanık ya da kızarıklıkların tedavisinde de reishi mantarı kullanılabilmektedir.

Reishi Mantarı Nasıl Kullanılır?

  • Reishi mantarı, besin olarak doğrudan tüketilmez. Bunun yerine toz ya da sıvı içerisinde eriterek kullanmak mümkündür. Bu doğrultuda reishi mantarı çayı öne çıkan popüler ürünlerden biridir. Reishi mantarı çayı için mantarı önce öğütüp dilimlemeniz, ardından yarım saat ile iki saat arasında kaynatmanız gerekmektedir. Sonrasında süzüp çayı içebilirsiniz. Dilerseniz çayın lezzetini arttırmak amacıyla bal ve limon gibi farklı tatlar da ilave edebilirsiniz.
  • Çay ile benzer bir biçimde reishi mantarını çorbanıza ekleyerek kullanmanız da mümkündür.
  • Özellikle cilt açısından sağladığı faydalar sebebiyle reishi mantarı, pek çok kişisel bakım ürününde kullanılmaktadır. Reishi mantarı sabunu ya da şampuanı pek çok kişi tarafından tercih edilen ürünlerden bazılarıdır.

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