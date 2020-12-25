Doğal mucize: Reishi mantarının faydaları nelerdir?

Uzmanlar tarafından önerilen besinlerden biri olan reishi mantarı faydası itibarıyla günden güne popülerliğini artırmaktadır. Lingzhi ismi ile de anılan reishi mantarı, sağlık açısından vücuda yaptığı katkılar nedeniyle ölümsüzlük mantarı olarak da bilinmektedir. Alternatif tıpta da sıklıkla kullanılan mantar, tarih boyunca pek çok geleneksel uygulamanın ana bileşenlerinden biri olmuştur.

Reishi Mantarı Nedir?

Reishi mantarı, dünyamızda bulunan en faydalı bitki türlerinden biridir. Bu doğrultuda bilhassa Asya ülkelerinde yüzyıllardan bu yana yetiştirilen ve kullanılan bir bitki olan reishi mantarı, günümüzde bütün dünyada adını duyurmaya başlamıştır. Bilimsel literatürde ganoderma lucidum ismi ile anılan reishi mantarı Çin’de ise lingzhi olarak bilinmektedir. Nitekim reishi mantarının ilk olarak kullanıldığı ülkenin de Çin olduğu kabul edilmektedir. Yaklaşık 2000 yıllık bir kullanım geçmişi olduğu kabul edilen reishi mantarı, özellikle geleneksel tıp açısından son derece önemli bir bileşendir. Mor, yeşil, sarı, siyah ve kırmızı gibi renklere sahip olabilen reishi mantarının en yaygın türü kırmızı reishidir. Son derece faydalı özelliklere sahip olan reishi mantarı, geçmişten günümüze çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmış ve insan sağlığı açısından önemli bir yere sahip olmuştur. Bu nedenle reishi mantarına tarih boyunca ölümsüzlük ve sonsuz güç gibi çeşitli yüksek anlamlar da yüklenmiştir.