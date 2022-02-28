Doğal, sağlıklı, yeşili bol kahvaltılar için: 3 farklı avokadolu kahvaltılık tarifi

Adeta bir lif deposu ve antioksidan kaynağı olan avokado dendiğinde akla ilk gelen, lezzetli kahvaltılık tarifleri oluyor. Aslında tüm öğünlerde farklı versiyonlarıyla hazırlayabileceğiniz salataların da en iyi malzemesi olmaya aday olan avokadoyu kahvaltıda yiyerek güne sağlıklı başlayın! "Hem sağlık hem damak tadı önemli!" diyenler için birbirinden kolay ve hızlı hazırlanabilecek avokadolu kahvaltılık tariflerimiz gelsin!
MALZEMELER
1 yumurta
2 dilim ekmek
1 avokado
2 dal taze soğan
Yarım limon
Tuz
HAZIRLANIŞI
Avokadonun içini kaşıkla ayırıp kaseye koyun.
Taze soğanları ince ince kıyın ve avokadoların içerisine ekleyin.
Üzerine limonu sıkarak iyice karıştırın.
Karabiber ve tuz ilave edin ve ekmeklerin üzerine sürün.
MALZEMELER
1 yumurta
1 küçük çay bardağı tam buğday unu
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı limon suyu
2 avokado püresi
2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı
1 çay kaşığından az karbonat
1 çorba kaşığı şeker
1 tutam tuz
HAZIRLANIŞI
Derin bir kapta yumurta ve şekeri karıştırın.
Karışımın üzerine avokado püresini, sütü, limon suyunu, tereyağını ekleyerek karıştırın.
Oluşan karışımın üzerine tuz, tarçın, karbonat, ve tam buğday ununu ilave ederek pankek hamurunuzu oluşturun.
Pankekleri orta ateşte her iki yüzü de yaklaşık iki dakika olacak şekilde pişirin.
MALZEMELER
1 avokado
1 muz
1 çay kaşığı bal
1 tatlı kaşığı kakao
5 tane fındık
1 çay bardağı süt
3-4 parça ceviz içi
HAZIRLANIŞI
Avokado, muz, bal, süt ve kakaoyu blenderden geçirin veya rondoda birkaç dakika karıştırın.
Karışımı bir kaseye veya bardağa alın.
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