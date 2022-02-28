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Doğal, sağlıklı, yeşili bol kahvaltılar için: 3 farklı avokadolu kahvaltılık tarifi

28.02.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yıllarda popülerliği artan avokado kahvaltılarda, smoothielerde ve salatalarda sık sık kullanılıyor. Avokado bol bol vitamin içermesi ve tansiyon, kalp gibi rahatsızlıklara karşı koruyucu oluşuyla sağlığına önem veren kişilerce tercih edilen bir besin olma özelliği taşıyor. Peki siz evde avokadoyla kolayca yapabileceğiniz kahvaltı tariflerinin neler olduğunu biliyor musunuz?

Doğal, sağlıklı, yeşili bol kahvaltılar için: 3 farklı avokadolu kahvaltılık tarifi

Adeta bir lif deposu ve antioksidan kaynağı olan avokado dendiğinde akla ilk gelen, lezzetli kahvaltılık tarifleri oluyor. Aslında tüm öğünlerde farklı versiyonlarıyla hazırlayabileceğiniz salataların da en iyi malzemesi olmaya aday olan avokadoyu kahvaltıda yiyerek güne sağlıklı başlayın! "Hem sağlık hem damak tadı önemli!" diyenler için birbirinden kolay ve hızlı hazırlanabilecek avokadolu kahvaltılık tariflerimiz gelsin!

YUMURTALI AVOKADOLU EKMEK ÜSTÜ TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yumurta

  • 2 dilim ekmek

  • 1 avokado

  • 2 dal taze soğan

  • Yarım limon

  • Tuz

  • Karabiber

HAZIRLANIŞI

  • Avokadonun içini kaşıkla ayırıp kaseye koyun.

  • Taze soğanları ince ince kıyın ve avokadoların içerisine ekleyin.

  • Üzerine limonu sıkarak iyice karıştırın.

  • Karabiber ve tuz ilave edin ve ekmeklerin üzerine sürün.

  • İstediğiniz şekilde (poşe, sahanda, haşlanmış) pişirdiğiniz yumurtaları avokado ezmesi sürülmüş ekmeklerin üzerine koyarak servis edin.

AVOKADOLU PANKEK TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yumurta

  • 1 küçük çay bardağı tam buğday unu

  • 1 su bardağı süt

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 2 avokado püresi

  • 2 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

  • 1 çay kaşığından az karbonat

  • 1 çorba kaşığı şeker

  • 1 tutam tuz

  • 1 tutam tarçın

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir kapta yumurta ve şekeri karıştırın.

  • Karışımın üzerine avokado püresini, sütü, limon suyunu, tereyağını ekleyerek karıştırın.

  • Oluşan karışımın üzerine tuz, tarçın, karbonat, ve tam buğday ununu ilave ederek pankek hamurunuzu oluşturun.

  • Pankekleri orta ateşte her iki yüzü de yaklaşık iki dakika olacak şekilde pişirin.

  • Hazırladığınız pankekleri meyve ve balla birlikte servis edebilirsiniz.

AVOKADO SMOOTHİE BOWL TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 avokado

  • 1 muz

  • 1 çay kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı kakao

  • 5 tane fındık

  • 1 çay bardağı süt

  • 3-4 parça ceviz içi

  • 2-3 tane çilek veya ahududu

HAZIRLANIŞI

  • Avokado, muz, bal, süt ve kakaoyu blenderden geçirin veya rondoda birkaç dakika karıştırın.

  • Karışımı bir kaseye veya bardağa alın.

  • Karışımın üzerini fındık, ceviz ve çilekle süsleyerek servis edin.


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