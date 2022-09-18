Doğal taş fabrikasında çarklar güneş enerjisiyle dönüyor

BEŞİR KELLECİ - Bayburt'ta doğal taş fabrikasının çatısına kurulan güneş panelleri sayesinde enerji maliyeti sıfıra inerken, üretilen fazla enerji gelire dönüşüyor.

Kentte 2017'de, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Valilik, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile belediye tarafından "Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı Üretim Modeli" projesi kapsamında kurulan doğal taş fabrikasında üretim devam ediyor.

Bayburt başta olmak üzere birçok ilde çıkarılan doğal taşların işlendiği fabrikadan, Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'daki birçok ülkeye doğal taş satışı gerçekleştiriliyor.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) desteğiyle "Doğal Taşı Doğal Enerji İle İşliyoruz" projesi kapsamında fabrikanın çatısına yaklaşık 9 ay önce güneş panelleri yerleştirildi. 300 kilovat elektrik üretim kapasitesine sahip sistem sayesinde hem fabrikanın enerji ihtiyacı karşılanıyor hem de fazla elektrik satılarak gelir elde ediliyor.

- "Fabrikamızın en büyük maliyetlerinden birini sıfıra indirmiş bulunmaktayız"

Bayburt TSO Başkanı Süleyman Seyhan, AA muhabirine, 2017'de kente kazandırılan fabrikada, yörede çıkartılan doğal taşların işlenerek ihraç edildiğini, 35 kişinin de istihdamının sağlandığını söyledi.

Fabrikanın yönetim kurulu üyesi de olan Seyhan, fabrikanın enerji maliyetlerini düşürmek adına geçen yıl KUDAKA'ya, "Doğal Taşı Doğal Enerji İle İşliyoruz" adı ile proje sunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu projeyi tamamen fabrikamıza kazandırdık. Enerji maliyetini sıfıra indirdik. Bunun yanı sıra tükettiğimiz enerji kadar da gelir elde ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'ye ve KUDAKA'ya çok teşekkür ediyorum. Fabrikamızın en büyük maliyetlerinden birini sıfıra indirmiş bulunmaktayız.

Aylık giderlerimiz, işçi maaşları, elektrik ve doğal gaz maliyeti. Fabrikamızın aylık tükettiği elektrik tutarı yaklaşık 100 -110 bin lira civarında. Bunu güneş enerji sisteminden gelen destekle karşılıyoruz. Buna ilaveten aylık 90 ile 100 bin lira arasında da gelir elde ediyoruz."

- "Maliyetlerimizi minimize ederek rekabet gücümüzü artırıyoruz"

Fabrikanın Genel Müdürü İsmail Ceylan da fabrikanın, doğal taş rezervleri bakımından zengin olan yöreye hizmet etmesi amacıyla kurulduğunu ve tam kapasite çalıştığını belirtti.

Enerjinin, sanayi için çok önemli maliyet unsuru olduğuna dikkati çeken vurgulayan Ceylan, "Şu anda biz de fabrikamızda güneş enerjisinden istifade ediyoruz. Bu bize iki tür katkı sağlıyor. Kullandığımız elektriği oradan sağlıyoruz, artanını da satıyoruz. Yani hem enerjiyi oradan kullanmış oluyoruz, üstelik para kazanıyoruz. Bu bizim için çok önemli faktör. Maliyetlerimizi minimize ederek rekabet gücümüzü artırıyoruz." diye konuştu.

Ceylan, bölgeye hizmet eden fabrikanın modern teknolojiyle donatıldığını anlatarak, maliyetleri de bu enerji politikalarıyla minimize ettiklerini söyledi.

