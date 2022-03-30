Doğal taş sektörünün buluşma noktası MARBLE İzmir Fuarı kapılarını açtı

İZMİR (AA) - Doğal taş sektöründe dünyanın en büyük üç fuarı arasında gösterilen İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı - MARBLE, kapılarını 27'inci kez açtı.

Dünya doğal taş rezervlerinin önemli bölümüne sahip Türkiye'nin bu alandaki zenginliğini ve teknolojisini dünyaya tanıttığı MARBLE Fuarı, bu yıl binin üzerinde firmanın katılımıyla Fuarİzmir'deki 150 bin metrekare alanda başladı.

Pek çok prestij projede kendine yer bulan Elazığ vişnesi, Afyon beyazı, Diyarbakır petrol yeşili gibi Anadolu'ya özgü taşların yanı sıra 6 ülkenin taşları ve teknolojileriyle yerini aldığı fuara, kapıların kapanacağı 2 Nisan'a kadar 80 bin profesyonel ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Alım heyeti programında ise 41 ülkeden yaklaşık 500 ziyaretçi, Türk firmalarıyla alım görüşmesi yapacak.

- "Doğal taş ürünleri için de bir sahne"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, fuarın açılışı nedeniyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin doğal taş ihracatındaki artış ivmesini pekiştirmek için fuara yoğun şekilde hazırlandıklarını kaydetti.

MARBLE Fuarı'nın dünya doğal taş ürünleri için de bir sahne olduğuna işaret eden Soyer, "Fuarımız her yıl daha fazla rağbet görüyor. Katma değeri yüksek ürünlere verilecek teşvik ve yatırımlarla sektör, 2 milyar dolarlık ihracatın çok üzerine çıkacak potansiyele sahip." ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç de 15 bin maden ruhsatının 5 bininin doğal taş arama ve işletmeye yönelik olduğunu, bunların da 2 bin 100'ünün işletme izniyle üretime devam ettiğini kaydetti.

Çevre ve insan odaklı bir madencilik formatı için çabaladıklarını dile getiren Genç, "Çevre kirliliği ile ilgili görüntülerin, özellikle maden sonrası sahalarımızdaki kötü görüntülerin rehabilite edilmesine yönelik mevzuatlarda büyük değişiklikler gelecek." dedi.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ise ileri teknolojiye dayanan yöntemlerin kullanılması ve yatırımlarla sektörün dünyada adından daha çok söz ettirdiğini belirterek sektörün yerli kaynakları kullanarak döviz geliri sağladığına dikkati çekti.

Törende Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Ege Doğaltaş İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Denizli İhracatçı Birlikleri Başkanı Hüseyin Memişoğlu ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer de birer konuşma yaptı.

- Mermerlere metaverse evreninde tanıtım

Doğal taş ile ilgili tasarım yarışmaları ve söyleşilerin düzenleneceği fuarda, bir firmanın ürünlerini metaverse evreninde açtığı teşhir salonuyla tanıtması ilgi gördü.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Burak Alimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretimlerinin büyük bölümünün ihracata yönelik olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınıyla beraber yabancı müşterileri ziyaret noktasında sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Müşterilere sanal ortamda gerçeğini aratmayan bir ortam hazırlamak için metaverse evreni tercih ettiklerini ifade eden Alimoğlu, "Böylelikle daha dinamik bir ilişki ve sempatik bir ortam oluşturmak istedik. Metaverse günümüzün teknolojisi. Bütün ürünlerimizi teşhir edebiliyoruz burada. Oluşan talepler siparişe dönüşürse üretime geçiyoruz. Sanal gerçeklik gözlüğünü takan dünyanın herhangi bir yerindeki bir insan, Türk doğal taşlarına erişim sağlayabilecek." dedi.

