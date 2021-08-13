YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. "Doğal un talebi"yle Çubuk'taki babasından kalma eski değirmeni yeniden çalıştırdı

"Doğal un talebi"yle Çubuk'taki babasından kalma eski değirmeni yeniden çalıştırdı

13.08.2021 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yıl önce bıraktığı un üretimine yeniden başlayan Süleyman Çayır: - "Buğday çok kaliteli ise un da güzel olur. Ancak en önemlisi çeşitli cinste buğdaylar karıştırılarak yapılan un çok daha güzel olur. Atalarımız bu unun ismine 'kırkambar unu' derlerdi." Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle: - "Süleyman Çayır ağabeyimizi tebrik ediyorum. Bu sayede bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Kendi ürününden un yaptırmak isteyenler oluyordu ama imkansızlıklar nedeniyle yaptıramıyordu. Güzel bir hizmet oldu, hayırlı uğurlu olsun"

HÜSEYİN YİĞİNER - Ankara’nın Çubuk ilçesinde değirmeni bulunan Süleyman Çayır, doğal un arayışındakilerin talebine yanıt verebilmek için geçmişte babası tarafından kullanılan eski tip elektrikli un değirmeniyle yeniden üretim yapmaya başladı.

Tahtayazı Mahallesi'nde 30 yıldır atıl duran elektrikli değirmen, sahibi Süleyman Çayır (60) tarafından yeniden faaliyete geçirildi. Eski değirmende hiçbir katkı maddesi olmaksızın üretilen unlar, doğal ekmek üretmek isteyenlerce tercih ediliyor.

Süleyman Çayır, AA muhabirine, fabrikasyon un üretiminin değirmene olan talebi bitirdiğini ve 1990'da un üretimini bırakıp, bulgur ve hayvan yemi üretimi işine girdiklerini ifade etti.

Son zamanlarda doğal ve katkısız ürünlere ilginin arttığını, bunun üzerine eski makinelere bakım yaparak un değirmenini yeniden faaliyete geçirmeye karar verdiğini aktaran Çayır, "Yaklaşık 30 yıl aradan sonra tekrar un üretmeye başladım. Vatandaş temiz bir buğday getirirse yıkanmış ya da temizlenmiş şekilde onun buğdayından ücret karşılığı yapıyoruz ya da kendi buğdayımızdan yaparak un şeklinde satışa sunuyoruz. Bu yıl hazırladığımız unun kilosunu 6 liradan satıyoruz. Yeni başlamamıza göre elhamdülillah şu an da ilgi çok iyi." dedi.

Unun kalitesinin buğdayın kalitesi ve un öğütme tekniğine bağlı olduğunu dile getiren Çayır, "Buğday çok kaliteli ise un da güzel olur. Ancak en önemlisi çeşitli cinste buğdaylar karıştırılarak yapılan un çok daha güzel olur. Atalarımız bu unun ismine 'kırkambar unu' derlerdi. Bizim tavsiyemiz çeşidi çok olan kırkambar unudur. Geçmişte bu şekilde yaptığımız unları yıllarca insanlarımız tüketti. Şimdi de aynı şekilde un üretmeye başladık." diye konuştu.

- Değirmenin yeniden faaliyete geçmesi köylüleri de sevindirdi

Tahtayazı Mahallesi Muhtarı Zekai Çevik (52) de taş değirmenlerin daha sağlıklı olduğunu vurgulayarak, "Bu değirmende öğüttüğümüz unun ekmeği çok daha lezzetli oluyordu. Çocukluk yıllarımızdaki o ekmeklerin lezzetlerine yeniden kavuşacağız. Değirmenin yeniden canlanması, insanların burayı tercih etmesi bizleri de mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Çubuk Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ise Çayır'ın değirmeninin ilçede geleneksel yöntemle üretim yapan tek değirmen olduğunu vurguladı.

Önemli bir ihtiyacın giderildiğini aktaran Gülle, "Değirmeni faaliyete geçirip baba mesleğini devam ettiren Süleyman Çayır ağabeyimizi tebrik ediyorum. Bu sayede bir ihtiyaç karşılanmış oldu. Kendi ürününden un yaptırmak isteyenler oluyordu ama imkansızlıklar nedeniyle yaptıramıyordu. Güzel bir hizmet oldu, hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak Atatürk'e ait baston açık artırmayla satılacak
Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Yusuf G.'nin mesajları ortaya çıktıEda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Yusuf G.'nin mesajları ortaya çıktı
CHP'li Çeviköz'den düzensiz göç açıklaması:CHP'li Çeviköz'den düzensiz göç açıklaması:
Anahtar Kelimeler:
Ankara

Ankara Namaz Vakitleri 13 Ağustos Cuma

İmsak
04:16
Sabah
05:51
Öğle
12:59
İkindi
16:47
Akşam
19:56
Yatsı
21:25

Ankara Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Cuma

Alper Armağan Eczanesi
Cankaya
Altınışık Eczanesi
Cankaya
Altınkan Eczanesi
Cankaya
Beyazgül Eczanesi
Cankaya
Cadde Dikmen Eczanesi
Cankaya
Koç Eczanesi
Cankaya
Kumrular Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren polis memuru yaşamına son verdi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Ordu'da kaldığı çadırda elektrik akımına kapılan genç kız öldü

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Sivasspor-Dinamo Batum maçına doğru

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da tartıştığı torununu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.