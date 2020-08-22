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Doğalgaz rezervinin keşfedilmesine başkanlardan sevinç

MALATYA HABERLERİ  | 22.08.2020 16:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz’de gerçekleştirildiği’ müjdesinin ardından Malatya belediye başkanları Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını vurguladılar.Dolmabahçe çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedildiği müjdesini vermesinden sonra müjdeyi büyük bir sevinçle karşılayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye’de yeni bir dönemin başladığına dikkat çektiler.Her üç belediye başkanı da sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamalarda, doğal gaz sevincini dile getirdiler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfinin Karadeniz’de gerçekleştirildiği’ müjdesinin ardından Malatya belediye başkanları Türkiye’de yeni bir dönemin başlayacağını vurguladılar.
Dolmabahçe çalışma ofisinde bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de yapılan çalışmalar sonucunda 2 bin 100 metre derinlikte 320 milyar metreküplük bir doğalgaz rezervi keşfedildiği müjdesini vermesinden sonra müjdeyi büyük bir sevinçle karşılayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye’de yeni bir dönemin başladığına dikkat çektiler.
Her üç belediye başkanı da sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamalarda, doğal gaz sevincini dile getirdiler.

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