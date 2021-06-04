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Doğan Alemdar: Hedefim Avrupa'da oynamak

04.06.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayserispor'un file bekçisi Doğan Alemdar, hedefinin Avrupa'da futbol hayatını sürdürmek olduğunu söyledi.

Doğan Alemdar: Hedefim Avrupa'da oynamak

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un 18 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar, ileride Avrupa liglerinde forma giymeyi hedeflediğini söyledi.

Sarı Kırmızılı takımın milli kalecisi Doğan Alemdar, "Geride kalan sezon iyi bir performans sergiledim. Önümde uzun sezonlar var. Hala yol almam gerektiğini düşünüyorum. İleride hem Kayseri için hem Türk futbolu için önemli bir kaleci olmak istiyorum" dedi.

Hedefinin A Milli Takım'da oynamak olduğunu dile getiren Doğan Alemdar, "İyi bir kaleci olarak A Milli Takım forması giymek istiyorum. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadan başarı çıtasını daha yukarılara çekmek istiyorum. Bir gün ben de Avrupa liglerinde oynayan Türk futbolcu olmak istiyorum. Ama bunları başarabilmem için kulübümün menfaatleri ve benim ideallerim doğrultusunda sürecin gelişmesi gerekiyor. Ben, Kayserispor sayesinde Doğan Alemdar oldum. Bu noktada bana destek olan başta başkanımız Berna Gözbaşı ve yöneticiler olmak üzere değerli hocalarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" açıklaması yaptı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
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