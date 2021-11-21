Doğan Bavli kimdir, neden öldü? Usta sanatçı hayatını kaybetti! Doğan Bavli kaç yaşındaydı?

Usta sanatçı Doğan Bavli, 80 yaşında hayatını kaybetti. Bavli'nin vefat haberi sonrası usta ismin hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından vefat haberi şu şekilde duyuruldu: "Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz." Peki Doğan Bavli kimdir, neden öldü?
1941 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Doğan Bavli, 1961'de Hamlet oyunuyla Şehir Tiyatroları'na girmiştir. Sanatçı, birçok önemli oyunda önemli roller üstlenmiştir. Sinema ve dizi filmlerde oynadı. Doğan Bavli, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. 20 Kasım 2021 tarihinde vefat eden usta ismin ölüm nedeni ise açıklanmadı.
Bizans Düştü : Turhan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996
Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Hüzünlü Bir Komedi : Şefik Onat - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991
Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru : Heinrich Böll - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983
Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1964
Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1962
Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990
1793 Victor Hugo : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986
Antonius ile Kleopatra : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985
Aşk ve İntikam - 1965
Rahmet Ve Gazap - 1980
Demiryol - 1979
Çirkin Dünya - 1974
Okuyucu Yorumları 0 yorum