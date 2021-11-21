Doğan Bavli kimdir, neden öldü? Usta sanatçı hayatını kaybetti! Doğan Bavli kaç yaşındaydı?

Usta sanatçı Doğan Bavli, 80 yaşında hayatını kaybetti. Bavli'nin vefat haberi sonrası usta ismin hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından vefat haberi şu şekilde duyuruldu: "Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz." Peki Doğan Bavli kimdir, neden öldü?

DOĞAN BAVLİ KİMDİR?

1941 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Doğan Bavli, 1961'de Hamlet oyunuyla Şehir Tiyatroları'na girmiştir. Sanatçı, birçok önemli oyunda önemli roller üstlenmiştir. Sinema ve dizi filmlerde oynadı. Doğan Bavli, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. 20 Kasım 2021 tarihinde vefat eden usta ismin ölüm nedeni ise açıklanmadı.

DOĞAN BAVLİ'NİN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bizans Düştü : Turhan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002

Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996

Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Hüzünlü Bir Komedi : Şefik Onat - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991

Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru : Heinrich Böll - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983

Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1964

Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1962

Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990

1793 Victor Hugo : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986

Antonius ile Kleopatra : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985

DOĞAN BAVLİ'NİN FİLMOGRAFİSİ

Aşk ve İntikam - 1965

Rahmet Ve Gazap - 1980

Demiryol - 1979

Çirkin Dünya - 1974



