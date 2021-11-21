MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doğan Bavli kimdir, neden öldü? Usta sanatçı hayatını kaybetti! Doğan Bavli kaç yaşındaydı?

Doğan Bavli kimdir, neden öldü? Usta sanatçı hayatını kaybetti! Doğan Bavli kaç yaşındaydı?

21.11.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta tiyatro ve seslendirme sanatçısı Doğan Bavli, hayatını kaybetti. Bavli'nin vefat haberini İstanbul Büyükşehir Belediyesi Devlet Tiyatroları duyurdu. Usta ismin hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki Doğan Bavli kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte merak edilenler...

Doğan Bavli kimdir, neden öldü? Usta sanatçı hayatını kaybetti! Doğan Bavli kaç yaşındaydı?

Usta sanatçı Doğan Bavli, 80 yaşında hayatını kaybetti. Bavli'nin vefat haberi sonrası usta ismin hayatı ve kariyeri araştırılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından vefat haberi şu şekilde duyuruldu: "Değerli sanatçımız, tiyatro ve sinema oyuncusu Doğan Bavli’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz." Peki Doğan Bavli kimdir, neden öldü?

DOĞAN BAVLİ KİMDİR?

1941 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Doğan Bavli, 1961'de Hamlet oyunuyla Şehir Tiyatroları'na girmiştir. Sanatçı, birçok önemli oyunda önemli roller üstlenmiştir. Sinema ve dizi filmlerde oynadı. Doğan Bavli, aynı zamanda seslendirme sanatçısıdır. 20 Kasım 2021 tarihinde vefat eden usta ismin ölüm nedeni ise açıklanmadı.

DOĞAN BAVLİ'NİN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

fetyhf0wyaorleb-BtqP

Bizans Düştü : Turhan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Koca Sinan : Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996
Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003
Hüzünlü Bir Komedi : Şefik Onat - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991
Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru : Heinrich Böll - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983
Coriolanus : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1964
Hamlet : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1962
Bir Sabah Gülerek Uyan : Necati Cumalı - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990
1793 Victor Hugo : Victor Hugo \ Jacques Tephany - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1986
Antonius ile Kleopatra : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1985

DOĞAN BAVLİ'NİN FİLMOGRAFİSİ

Aşk ve İntikam - 1965
Rahmet Ve Gazap - 1980
Demiryol - 1979
Çirkin Dünya - 1974


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!Küçük ama can sıkan aksiliklere çözümümüz var!
Gündemdeki videosu için özür dilediGündemdeki videosu için özür diledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

İşte derbiyi şifresiz veren kanallar…

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Taytının altına topuklu giydi, yoga yaptı

Derbide gergin dakikalar!

Derbide gergin dakikalar!

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Karamollaoğlu ve Erbakan'dan AK Parti'ye övgüler

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Galatasaraylıları kızdıran paylaşım

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

11 saat sancı çekmiş! Bebeği bu sorunu yaşamış

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Varlığını aşırı derecede iyi bir şekilde gizleyen iç çamaşırı/ürünler

Kocası üstsüz fotoğraflarını çekti! Ünlü model herkesle paylaştı

Kocası üstsüz fotoğraflarını çekti! Ünlü model herkesle paylaştı

Ünlü isimden iddia: Setlerde terör estiriyorlar

Ünlü isimden iddia: Setlerde terör estiriyorlar

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Camdaki Kız itirafı: Gerçekte neler yaşadığını gösterseydik...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.