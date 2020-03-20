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Doğan: "Çiftçi için destek ve ekonomik önlem paketi hazırlanmalı"

ADANA HABERLERİ  | 20.03.2020 10:50 | Son Güncelleme

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçi için bir an önce destek ve ekonomik önlem paketi hazırlaması gerektiğini söyledi.Doğan, yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan Covid-19 virüsü sebebiyle insanların öncelikle gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmesi, ülkelerin almış olduğu önlemler sebebiyle de ithalat ve ihracatın durma noktasına gelmesiyle yerli üretimin ve tarımın ne kadar önemli bir sektör olduğunu bir kez daha kanıtlandığını ifade etti.Ülkede gıda güvencesini sağlayan çiftçilerin emeklerinin çok büyük olduğunu söyleyen Doğan, "Çiftçilerimiz bugüne kadar karşılaştığı maddi ve manevi sorunlara rağmen üretimini sürdürmüş insanlarımızı gıdasız bırakmamıştır" dedi.Çiftçilerin, çok önemli olan gıda sağlama görevinin yanı sıra çevreye, ekonomiye ve topluma yarar sağlayan çok sayıda görevi yerine getirdiğini dile getiren Doğan, "Son dönemde yaşadığımız küresel salgında da gördüğümüz, toplumun öncelikle gıda ihtiyaçlarını temin edememe korkusuyla karşı karşıya kaldığıdır" dedi.Hükümetin, çiftçi için bir an önce destek ve ekonomik önlem paketi hazırlaması gerektiğini belirten Doğan, "Yaşanan bu sürecin ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri için, daha fazla kayıp vermeden bir an önce sonlanmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Doğan: "Çiftçi için destek ve ekonomik önlem paketi hazırlanmalı"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, çiftçi için bir an önce destek ve ekonomik önlem paketi hazırlaması gerektiğini söyledi.
Doğan, yaptığı açıklamada, son günlerde yaşanan Covid-19 virüsü sebebiyle insanların öncelikle gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yönelmesi, ülkelerin almış olduğu önlemler sebebiyle de ithalat ve ihracatın durma noktasına gelmesiyle yerli üretimin ve tarımın ne kadar önemli bir sektör olduğunu bir kez daha kanıtlandığını ifade etti.
Ülkede gıda güvencesini sağlayan çiftçilerin emeklerinin çok büyük olduğunu söyleyen Doğan, "Çiftçilerimiz bugüne kadar karşılaştığı maddi ve manevi sorunlara rağmen üretimini sürdürmüş insanlarımızı gıdasız bırakmamıştır" dedi.
Çiftçilerin, çok önemli olan gıda sağlama görevinin yanı sıra çevreye, ekonomiye ve topluma yarar sağlayan çok sayıda görevi yerine getirdiğini dile getiren Doğan, "Son dönemde yaşadığımız küresel salgında da gördüğümüz, toplumun öncelikle gıda ihtiyaçlarını temin edememe korkusuyla karşı karşıya kaldığıdır" dedi.
Hükümetin, çiftçi için bir an önce destek ve ekonomik önlem paketi hazırlaması gerektiğini belirten Doğan, "Yaşanan bu sürecin ülkemiz ve tüm dünya ülkeleri için, daha fazla kayıp vermeden bir an önce sonlanmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

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