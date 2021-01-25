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Doğan Hızlan Kütüphanesi’nde korona tedbirli güvenli hizmet

25.01.2021 12:40 | Son Güncelleme:
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi, pandemi döneminde sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri üst seviyede hizmet vermeye devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğan Hızlan Kütüphanesi, pandemi döneminde sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri üst seviyede hizmet vermeye devam ediyor. 2020 yılında pandemi koşullarına rağmen 11 bin kitabın ödünç verildiği kütüphanede kitaplar toplum sağlığı için sterilizasyon cihazında tek tek dezenfekte ediliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkalığı bünyesine hizmet veren Doğan Hızlan Kütüphanesi, pandemi döneminde kitapseverlere güvenli şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Pandemi sürecinde alınan önlemler sayesinde Doğan Hızlan Kütüphanesi, 65 bin kitaplık geniş koleksiyonu ve 32 bin üyesiyle Antalya’nın en gözde kütüphanesi olma vasfını koruyor.

“Hijyen tedbirleri üst seviyede”
Kütüphane girişinde HES kodu uygulaması yürütülüyor, termal kameralı ateş ölçerle ziyaretçilerin ateş ve ziyaret saati kayıtları tutuluyor. Kitap ödünç almak isteyen vatandaşlar tek kullanımlık eldiven kullanarak seçtikleri kitapları tercihe göre sterilizasyon cihazını kullanarak alabiliyorlar. İade edilen kitaplar ise raflardaki yerlerini almadan önce tek tek sterilize ediliyor ve steril biçimde yeniden hizmete sunuluyor. Binaya Antalya Büyükşehir Belediyesi vektör mücadele ekibi tarafından aralıksız her gün dezenfeksiyon işlemi yapılıyor, kütüphanede sıhhi güvenliğin korunması için tüm önlemler alınıyor.

“65 bin kitaplık koleksiyon”
Pandemi sürecinde alınan önlemler sayesinde Doğan Hızlan Kütüphanesi, 65 bin kitaplık geniş koleksiyonu ve 32 bin üyesi ile hizmet veriyor. 2020 yılında pandemi koşullarına rağmen 11 bin kitabın ödünç verildiği kütüphane, hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arası hizmet veriyor.

“E kitap koleksiyonu 7\24 kullanıma açık”
Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Doğan Hızlan Kütüphanesi’nin resmi internet adresleri üzerinden erişilebilen e-kitap kataloğu sayesinde telifli eserler e-kitap formatında okuyucuların hizmetine sunuldu. Türkiye’nin en seçkin yayınevlerinden eserlerin yer aldığı binlerce e-kitaptan oluşan koleksiyon, okuyuculardan büyük ilgi görüyor. Ödünç alma hizmetine alternatif oluşturan bu hizmetle okuyucular tek tıkla binlerce e-kitaba kolayca erişiyor.

“Çalışma salonları kapalı bahçe hizmette”
Pandemi koşullarında alınan önlemler kapsamında çalışma salonları kapalı tutulan kütüphanenin bahçe bölümü ders çalışmak isteyen öğrencilerin kullanımına açılarak açık havada güvenli çalışma alanı oluşturuldu. Kütüphaneyi çok özlediklerini dile getiren öğrenciler, yeşillikler arasında açık havada ders çalışmanın tadını çıkarıyor.

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