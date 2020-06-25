YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Doğanbey, taş evleri saran çiçekleri ile ayrı bir güzelliğe büründü

Doğanbey, taş evleri saran çiçekleri ile ayrı bir güzelliğe büründü

AYDIN HABERLERİ  | 25.06.2020 11:26 | Son Güncelleme

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey köyü tarihi taş evleri ve taş sokakları ile dört mevsim doğaseverleri ağırlarken, taş evleri saran yaz çiçekleri ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Doğanbey köyü tarihi taş evleri ve taş sokakları ile dört mevsim doğaseverleri ağırlarken, taş evleri saran yaz çiçekleri ile ayrı bir güzelliğe büründü. Tarihi Rum köyünde misafirler taş binalar arasında gezerek, çektikleri fotoğraflar ile anı ölümsüzleştiriyor. Yaz mevsimi ile birlikte taş evleri saran çiçekler eşsiz bir manzara sunuyor.
Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı içerisinde yer alan Doğanbey köyü, Söke’ye 32 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 1850 yılında kurulan Doğanbey’e, 1924 yılındaki mübadele ile Rumların köyü terk etmesinden sonra, Selanik göçmenlerinin yerleştiği biliniyor. Ege Denizi manzarası, taş evleri ve taş sokakları ile dağın yamacında, yemyeşil bir doğanın kucağında misafirlerini ağırlıyor. Dört mevsim ziyaretçilerin uğrak yeri olan Doğanbey’de girişte Milli Park müzesi karşılıyor. Müze gezisinden sonra taş yolu takip eden vatandaşlar, köyün içine ulaşıyor. Aslına uygun restore edilmiş tarihi taş evler ile doğaya yenik düşmüş eski evler bir arada yer alıyor.
Doğanbey’e gelen ziyaretçiler yaz mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünen tarihi Rum köyünde unutulmaz anlar yaşıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir babanın en zor anları!Bir babanın en zor anları!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de drone destekli trafik denetimi

İzmir'de drone destekli trafik denetimi

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar kan verdi

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar kan verdi

GÜNCELLEME - Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

GÜNCELLEME - Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"

Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"

70 yaşındaki adam kendini vurdu

70 yaşındaki adam kendini vurdu

Başkan Şahin, "Meclis üyeleri konuşma hakkını en adil şekilde kullanıyor’’

Başkan Şahin, "Meclis üyeleri konuşma hakkını en adil şekilde kullanıyor’’

Aydın Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:53
Sabah
05:41
Öğle
13:16
İkindi
17:09
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Esin Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Kulakoğlu Eczanesi
Nazilli
Murat Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Turizm sezonu öncesi halkı zehirleyeceklerdi

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.