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Doğanın Pin Kodu "Biomimicry ve Oryantiring"

AMASYA HABERLERİ  | 10.03.2020 09:16 | Son Güncelleme

Doğanın Pin Kodu "Biomimicry ve Oryantiring" isimli projenin tanıtımı projesi faaliyete geçiyor.2019 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı I.

Doğanın Pin Kodu "Biomimicry ve Oryantiring"

Doğanın Pin Kodu "Biomimicry ve Oryantiring" isimli projenin tanıtımı projesi faaliyete geçiyor.
2019 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı I. Çağrı Dönemi kapsamında Fatih İlkokulu tarafından yürütülen Doğanın Pin Kodu "Biomimicry ve Oryantiring" isimli projenin tanıtımı amacıyla Okul Müdürü Hasan Ilıcak, Proje Koordinatörü Berrak Sarıçam, projenin fen bilimleri çalışmalarında mentorlük yapan Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Neşe Kutlu Abu ve robotik çalışmaların mentörlüğünü yapan Hasan Balcı, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı‘yı ziyaret etti.
Proje Koordinatörü Berrak Sarıçam proje kapsamında, Fatih İlkokulu 3. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 20 öğrenciden oluşan proje çalışma ekibi STEM eğitiminde sorgulama ve problem tabanlı tasarım çalışmaları yapacaklarını ve Gençlik Grubu proje çalışmaları kapsamında 3 günlük doğa kampına katılarak oryantiring sporu, doğa yürüyüşü ve spor aktiviteleri düzenleyeceklerini söyledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, üniversitelerinin tüm imkanları ile destek vereceklerini söyleyerek, projenin hayırlı olmasını diledi.

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