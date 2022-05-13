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Doğanlar Apartmanı davasında iddia makamı yeni mütalaa için süre talep etti

13.05.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremden 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in annesi müşteki Seher Perinçek: - "Başka Eliflerin 'Umut' olmamasını istiyorum. Hangi karar Umut'u geri getirebilir"

İZMİR (AA) - İzmir'de 30 Ekim 2020'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı B Blok'a ilişkin açılan, 2'si tutuklu, biri firari 4 sanığın yargılandığı davada savcı, yeni mütalaa için süre istedi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar statik-betonarme proje müellifi M.S.B. ile yapı müteahhidi Ç.D, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Mahkemeye yeni atanan savcı, dosyayı incelemek ve yeni mütalaa hazırlamak için süre talep etti. Savcı ayrıca tutuklu sanıkların mevcut halinin devamını da istedi.

Daha sonra söz verilen tutuklu sanık Ç.D, depremde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

19 aydır tutuklu olduğunu kaydeden Ç.D, "Raporlarım var. Kalpten ameliyat oldum. Dizlerim ağrıyor ayakta duramıyorum. Ev hapsine de razıyım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Sanık M.S.B. de suçsuz olduğunu öne sürerek, tahliyesini talep etti.

Enkaz altından 65 saat sonra çıkarılan 3 yaşındaki Elif ve depremde yaşamını yitiren Umut'un annesi müşteki Seher Perinçek, mahkemeye yazılı ve sözlü beyanda bulunmak istediğini söyledi.

Hazırladığı metni okuyan Perinçek, "Her 2-3 yılda bir yüksek can kaybı yaşanan depremler oluyor. Başka Eliflerin 'Umut' olmamasını istiyorum. Hangi karar Umut'u geri getirebilir. İstanbul'da da deprem olursa oraya da yetişemeyeceğiz. Sanıkların olası kastla adam öldürmeden en yüksek seviyede ceza almasını istiyorum." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, tutuklulukların devamına karar verip duruşmayı 17 Haziran'a erteledi.

- Olay

İzmir'deki deprem sonrası Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı B Blok'un tamamen yıkılması sonucu 15 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet savcısı 28 Mart'taki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklamış, firari sanık B.I'nın dosyasının ayrılmasını, M.S.B. ve Ç.D'nin "olası kasıtla adam öldürmek" suçundan ayrı ayrı 15 kez cezalandırılmasını, G.U'nun "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etmişti.

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