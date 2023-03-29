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Doğanşehir'de konteyner kent kurma çalışmaları sürüyor

29.03.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde barınma sorununu çözmek için başlatılan konteyner kent kurma çalışmaları sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki 14 bin yapının yarısına yakını yıkıldı ya da acil yıkılacak, ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Vatandaşların barınma sorununu çözmek için ilçenin farklı noktalarında konteyner kent kurulması için alanlar belirlendi.

Doğanşehir'de koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden en çok etkilenen illerden birisinin Malatya olduğunu söyledi.

Kentte de Doğanşehir'in ilçeler arasında en çok yara alanların başında geldiğini dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Bizler depremin ilk gününden beri buradayız. Burada yerel yöneticilerimizle, kaymakamımız ve belediye başkanımızla birlikte yaraları sarmaya ve depremin izlerini kaldırmaya çalışıyoruz. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarımız devam ederken bir taraftan da konteyner kent kurma çalışmalarımız devam ediyor. 11 konteyner kent kurmayı planladık ve bunlardan biri bitmek üzere. Buraya yaklaşık 150 ailemizi yerleştirdik."

"DOĞANŞEHİR'DE 952 KONUT YAPILACAK"

Diğer konteyner kentlerin altyapı işlerinin de tamamlanmak üzere olduğunu aktaran Şimşek, ilçe merkezindeki Doğu Mahallesi'nde kurulan ikinci konteyner kent alanında da çalışmalarda sona yaklaşıldığını söyledi.

Şimşek, "İnşallah bir hafta içerisinde buraya da vatandaşlarımızı almaya başlayacağız. Tabii bir taraftan da yeni konut alanları belirlendi ve kazma vuruldu. O konuda da çalışmalar devam ediyor. İnşallah Doğanşehir'de 952 konut yapılacak. Vatandaşlarımız da inşallah bir yıl içerisinde bu konutlara yerleştirilmiş olacak." ifadesini kullandı.

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