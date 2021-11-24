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Doğasever öğretmen gezdiği arazilere sırtında taşıdığı ağaç tohumlarını ekiyor

24.11.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'de rehber öğretmen Kadir Akel: - "Yaklaşık 15 yıldır tabiatın içindeyim, her gün yürüyüşe çıktığımda mutlaka çantamda olmasa bile cebimde tohumlarım oluyor ve toprağa atıyorum. Yıllar sonra bu tohumların bir ormana dönüşeceğini düşünüyorum. Bugüne kadar on binlere ulaşan tohum ektim"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Nevşehir'de yaşayan doğasever öğretmen Kadir Akel, bölgedeki arazilerde doğa yürüyüşü yaparak, yanında taşıdığı ağaç tohumlarını toprakla buluşturuyor.

Nevşehir TOKİ Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde rehber öğretmen Akel, bugüne kadar başta meşe palamudu olmak üzere doğaya binlerce tohum ekerek örnek bir çalışmaya imza atıyor.

Akel, tepe ve vadilerde yürüyüş yaparken, sırt çantasında taşıdığı meşe palamudu ve meyve tohumlarını asasıyla açtığı ufak çukurlara bırakıyor.

Akel, AA muhabirine, tabiata karşı içinde hep bir özlem ve sevgi taşıdığı için kent merkezinden uzak arazilerde gezinti yaptığını söyledi.

Ağaç dallarının altına dökülen meşe palamuduyla temin ettiği çeşitli tohumları çantasında taşımanın bile mutluluk verdiğini dile getiren Akel, gönül verdiği çalışmayı yıllardır bıkmadan sürdürdüğünü söyledi.

Küresel ısınmadan kaynaklı kuraklığın arttığı bugünlerde gönüllü çalışmasına ağırlık verdiğini anlatan Akel, bıraktığı tohumların yıllar içinde yöredeki boş arazileri ormana dönüştürmesini umduğunu belirtti.

Topluma faydalı bir insan olabilmenin kolay yöntemler içerdiğini ifade eden Akel, "Türkiye hızlı şekilde çölleşiyor, kuraklık artıyor. Bu durumda birileri bir şey yapmalı. Bu topraklar yemyeşil olabilir. Tabiat ve doğayı seven ve buralarda geziye çıkanlar yanlarına tohum alırsa, yürürken onları toprakla buluşturursa çok faydalı bir iş yapmış olur." dedi.

- "Bugüne kadar on binlere ulaşan tohum ektim"

Akel, insanın doğanın bir parçası olduğunu, tabiatla baş başa kaldığında kendini annesine kavuşan çocuk gibi hissettiğini belirtti.

Yılladır Nevşehir çevresindeki farklı arazilerde dolaşarak binlerce tohum ektiğini kaydeden Akel, şöyle konuştu:

"Meşe palamudu özellikle bu bölgenin iklim şartlarına uygun ve tohumu nereye ekerseniz mutlaka çıkıyor. Tohum boy vermese bile bir hayvan için yem oluyor. Ben özellikle meşe palamudu ve hatmi çiçeği ekiyorum. Çünkü bunlar bakım ve su istemiyor, doğal şartlarda yetişebiliyor. İnanıyorum ki ilerleyen zamanlarda benim gibi insanların sayısı artacak ve bu kurak topraklar yemyeşil meşe ormanlarıyla dolacak. Ama insanların bu işe katkı sunması lazım. Yaklaşık 15 yıldır tabiatın içindeyim, her gün yürüyüşe çıktığımda mutlaka çantamda olmasa bile cebimde tohumlarım oluyor ve toprağa atıyorum. Yıllar sonra bu tohumların bir ormana dönüşeceğini düşünüyorum. Bugüne kadar on binlere ulaşan tohum ektim. Belki şu an yanından geçtiğim bir ağaç benim bıraktığım tohumla ortaya çıkmıştır. Elma, armut, meşe palamudu tohumu dikmek için gayret ediyorum."

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