Doğaseverler Cilo buzullarına çıktı, Cennet Cehennem Vadisi'nde yürüdü

Hakkari ile Yüksekova arasında kalan Cennet Cehennem Vadisi, buzullar, kar sularıyla oluşan şelaleler, bugünlerde rengarenk çiçekleri ve buzul gölüyle yerli ve yabancı doğaseverleri ağırlıyor.

Doğa dernekleri tarafından düzenlenen turlar kapsamında hafta sonu kente gelen çok sayıda doğasever, bölgedeki doğal güzellikleri görme imkanı buldu. Bir yanda rengarenk açan çiçekler, diğer yanda metrelerce kar ve karların erimesiyle oluşan akarsuyun bulunduğu vadide doğa yürüyüşü yapan ziyaretçiler, Türkiye'nin en büyük vadi buzulunun bulunduğu bölgeye çıktı.

Buzullarda, rengarenk çiçeklerle bezenen vadide ve şelalenin önünde fotoğraf çekerek zaman geçiren doğaseverler, buzulların üstünü kaplayan karda poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Yürüyüşe katılan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, AA muhabirine, bölgenin tüm mevsimlerin aynı anda yaşandığı muazzam bir yer olduğunu söyledi.

Kentteki farklı doğa sporları kulüplerinin düzenlediği etkinliğe yaklaşık 400 doğaseverin katıldığını belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

"Birçok ilden buraya gelen misafirlerimiz var. Burası inanılmaz bir coğrafya. Biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak coğrafyamızın tanıtımı ve doğa sporları için dağcılık, kayak, rafting, dağ kayağı, yamaç paraşütü gibi etkinlikler yapıyoruz. Hakkari turizmin başkenti olma yolunda ilerliyor. Sadece Türkiye'mizin farklı illerinden değil, birçok Avrupa ülkesinden de dağcılar artık buraya geliyor. Amacımız coğrafyamızı en güzel şekilde tanıtmak. Önce yöre halkının bu güzelliklerin farkına varmasını sağlamak, bununla beraber il ve ülke dışından turistlerin gelmesine öncülük etmek istiyoruz. Bu konuda emek sarf eden paydaş tüm kurumlarımıza ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. Türkiye'nin, dünyanın her tarafından insanları buraya bekliyoruz. Onları burada en güzel şekilde ağırlamaya hazırız."

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi Naci Ertunç da 2017'de kurdukları dernekle kenti tanıtmak için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Kentteki yaylaların, Sat Buzul Gölleri'nin, buzulların, şelalelerin, vadilerin, Cilo Dağları'nın, Şemdinli ve Çukurca'daki birçok yerin doğaseverlerin en çok görmek istediği bölgeler arasında yer aldığını dile getiren Ertunç, "Dağcılar da birçok zirveye tırmanış yapmak istiyor. Yoğun talep üzerine bu hafta Cennet Cehennem Vadisi'ne, Cilo Dağları'na gezi düzenledik. Birçok kişi müracaata bulundu. Buralara ciddi bir talep var. Yurt dışından da yoğun istek alıyoruz. Biz de elimizden geldiğince taleplere cevap vermeye çalışıyoruz. Buzulların üzeri karla kaplı. Çatlaklar tamamen kapalı. Buzulların altında boşluk olup olmadığını bilemeyiz. Gelen doğaseverlerimizin dikkatli olması lazım." diye konuştu.

"BÖYLESİ MUHTEŞEM BUZULLARI GÖRDÜĞÜM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Mardin'den gelen doktor Özlem Kurt ise bölgeyi gördükleri için kendilerini şanslı hissettiklerini belirterek, "Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Buradaki dağ, çiçekler bizi fazlasıyla cezbetti. Kara ve soğuğa çok alışkın değilim. Burası çok görkemli. Yüzyıllardır burada bulunan buzulları görmüş olmamız çok büyük bir şans. Çok keyif aldık. Fırsatı olan herkesin buraları görmesi lazım." dedi.

Afyonkarahisar'dan gelen Ali Yılmaz da Hakkari'nin ve bölgenin çok güzel bir coğrafyasının bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, "Böyle güzel bir doğada bulunduğum için çok mutluyum. Yürüyüşe katılmamıza olanak sağlayan herkese teşekkür ederiz. Buraya girdiğim anda hayatımın en güzel anını yaşadım. Bundan daha mutlu bir an olamaz çünkü ben doğasever bir insanım. İşim çiçekle, böcekle, doğayla, karla, buzla. Böylesi muhteşem buzulları gördüğüm için çok mutluyum. Benim için unutulmaz bir an." değerlendirmesinde bulundu.

Antalyalı öğretmen Hanife Bayık da "Burası gerçekten mükemmel bir doğaya sahip. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Birçok kişi kayarak stres attı. Çok keyifli anlar yaşadık. Burası korunması gereken bir alan. Zaten milli park ilan edilmiş. Doğaseverlere buraya gelmelerini tavsiye ederim." şeklinde konuştu.

