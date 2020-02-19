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Doğaseverlerin karda trekking keyfi

ERZURUM HABERLERİ  | 19.02.2020 09:49 | Son Güncelleme

Oltulu Doğa Severler Yürüyüş Grubu, sağlıklı yaşam için karda 12 kilometre yürüdü.Oltunun Şendurak Mahallesinde 7 kişiden oluşan Doğa Severler Yürüyüş Grubu her hafta sonu ilçede bulunan zorlu dağlarda yürüyüş yapıyor.

Oltulu Doğa Severler Yürüyüş Grubu, sağlıklı yaşam için karda 12 kilometre yürüdü.
Oltunun Şendurak Mahallesinde 7 kişiden oluşan Doğa Severler Yürüyüş Grubu her hafta sonu ilçede bulunan zorlu dağlarda yürüyüş yapıyor. Bazen 15 santimetre bazen 1 metre karda yürüyen doğa severler güneşli havanın tadını spor yaparak çıkarıyor.
Her hafta düzenli olarak yürüdüklerini söyleyen ekip lideri Dr.İbrahim Hakkı Ekinci, “Ekibimiz 2016 yılından beri düzenli aralıklarla haftada 15 günde bir hafta sonları ağırlıklı olarak yürüyüşlerimizi yapıyoruz. Kış dönemine gelince de özellikle batacak kadar olmayan çığ tehlikesi olmayan karlı güzergahlarda yürümeyi tercih ediyoruz. Karda yürümenin insana katkısı var insana ayrı bir motivasyon katıyor” dedi.
Emekli Öğretmen Asım Gürbüz ise, “Oltulu doğa severler olarak her hafta Pazar günleri doğada çevremizde yürüyüş yapıyoruz. Bunun çok yararlı olduğuna inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Avukat Muharrem Kalyon’da hem spor yapıp hem de eğlendiklerini kaydederek, “Bugün Şendurak köyünün yaylasına doğru yürümeye çıktık güzel bir hava birazda kar yağmış doğa sakin temiz yürümek isteyen arkadaşlara güzel bir parkur tavsiye ederim” açıklamalarında bulundu.

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