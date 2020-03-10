Doğaseverlerin yeni gözdesi Budaközü vadisi

Çorum’un Boğazkale ilçesinde bulunan Budaközü Vadisi’nin doğaseverlerin yeni gözdesi oldu.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı” kapsamında desteklenen ve Çorum İl Özel İdaresi tarafından sunulan “Budaközü Vadisi’nin Doğa Turizmine Kazandırılması” projesi tamamlandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğünün ortak olarak yer aldığı proje 755 bin TL’ye mal olurken OKA tarafından 550 bin TL hibe desteği verildi.

Budaközü vadisi, Hattuşa Antik kentinin hemen yan tarafında bulunurken, “Budaközü Vadisi’nin Doğa Turizmine Kazandırılması Projesi” ile Hattuşa’nın tarihi ve kültürel potansiyelini tamamlayıcı alternatif bir turizm potansiyeli taşıyan Budaközü vadisinde gerekli fiziki düzenlemeler yapılıp yürüyüş rotalarına bir yenisi eklenerek vadinin erişebilirliği kolaylaştırılmış böylelikle ilçe turizminin güçlendirilmesi, bölgeye gelen turistlerin ortalama kalış süreleri ile turizmden elde edilen gelirin artırılması ve doğa turizminin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda vadiye 8 adet kamelya, 6 adet çelik halatlı ahşap köprü, ahşap korkuluklar, seyir terasları, ahşap merdivenler ve ahşap çocuk oyun grubu yapıldı. Hattuşa Mili parkı sınırları içerisinde yer alan Budaközü Vadisinde doğayla uyumlu bir tasarımla yerleştirilen ahşap merdiven ve yürüme yolları ile köprüler toplamda gidiş-geliş 4 kilometrelik bir yürüyüş güzergahı oluşturuldu.

Yürüyüş güzergahı Hattuşa Örenyerine gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere alternatif bir rota sunmak ve bölgedeki kalış süresini uzatmak üzere tasarlandı. Profesyonel doğa severlere ve ailelere huzurlu zaman geçirme imkanı sağlayacak bu proje ile yerli ve yabancı turist sayısının artırılması da hedefleniyor.

Yürüyüş güzergahının yerli ve yabancı turistlere tanıtılması ve cazibesinin artırılması için OKA tarafından 4 mevsim Budaközü Vadisi tanıtım filmi hazırlanıyor. Sonbahar ve kış çekimlerinin yer aldığı tanıtım videosunda doğaseverler Budaközü Vadisi’ne barışın keşfedildiği topraklarda yürümeye davet ediliyor. İlkbaharla birlikte trekking gruplarına, profesyonel rehberlere ve turizm acentalarına yönelik tanıtım faaliyetleri hızlandırılacak ve Budaközü Vadisinin Türkiye’nin önde gelen destinasyonlarından biri haline getirilmesi için çaba gösterilecek.

