Doğduğun Ev Kaderindir finalinde Zeynep ve Barış evleniyor! Doğduğun Ev Kaderindir 43. ve final bölümü fragmanı yayınlandı

Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekran macerasını noktalıyor. Doğduğun Ev Kaderindir, 12 Mayıs Çarşamba akşamı TV8'de ekrana gelecek olan 43. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.



Dizinin final bölümüne ise Zeynep ve Barış'ın düğünü damga vuracak.

REYTİNGLERDE DÜŞÜŞ YAŞAMIŞTI!

İlk sezonunda reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizi, 2. sezonunda ise Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Masumiyet gibi rakipleriyle reyting yarışına girdi. Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un da vedasının ardından dizi reytinglerde düşüş yaşamıştı. Dizi, son haftalarda Total grubu reytinglerinde ilk 10 program arasına giremedi.



Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizi, 12 Mayıs'ta yayınlanacak olan 43. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Dizi Aralık 2019'da yayınlanmaya başlamıştı.



