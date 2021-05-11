MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Doğduğun Ev Kaderindir finalinde Zeynep ve Barış evleniyor! Doğduğun Ev Kaderindir 43. ve final bölümü fragmanı yayınlandı

Doğduğun Ev Kaderindir finalinde Zeynep ve Barış evleniyor! Doğduğun Ev Kaderindir 43. ve final bölümü fragmanı yayınlandı

11.05.2021 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında iki sezondur yayında olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, 43. yeni bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Geçtiğimiz haftalarda başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol'un da veda ettiği Doğduğun Ev Kaderindir'in final bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Demet Özdemir ve Engin Öztürk'ün başrollerinde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir'in finalinde Zeynep ve Barış evleniyor.

Gülseren Buğdaycıoğlu'nun Camdaki Kız kitabındaki bir hikayeden uyarlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi ekran macerasını noktalıyor. Doğduğun Ev Kaderindir, 12 Mayıs Çarşamba akşamı TV8'de ekrana gelecek olan 43. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.
d2

Dizinin final bölümüne ise Zeynep ve Barış'ın düğünü damga vuracak.

d1

REYTİNGLERDE DÜŞÜŞ YAŞAMIŞTI!

İlk sezonunda reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizi, 2. sezonunda ise Sadakatsiz, Kuruluş Osman ve Masumiyet gibi rakipleriyle reyting yarışına girdi. Mehdi karakterini canlandıran İbrahim Çelikkol'un da vedasının ardından dizi reytinglerde düşüş yaşamıştı. Dizi, son haftalarda Total grubu reytinglerinde ilk 10 program arasına giremedi.
mehdi3
Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu dizi, 12 Mayıs'ta yayınlanacak olan 43. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek. Dizi Aralık 2019'da yayınlanmaya başlamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini... Sokak ortasında kan donduran olay! Eski eşini...
EDHO'da İlyas şoku! Masada infaz yapıyor!EDHO'da İlyas şoku! Masada infaz yapıyor!
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Demet Özdemir Engin Akyürek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: 2 gün açalım

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

Kılıçdaroğlu'ndan tepki: İsrail'in yaptığı katliamdır

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: 20 ölü, 65 yaralı

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

Ekranlarda yaprak dökümü! Dört dizi birden final yapıyor

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

Şenol Güneş, Burak Yılmaz'ın tuttuğu takımı açıkladı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Tepki çeken itiraf: Bir kadını tavlayıp onunla eve gelerek...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Mustafa Üstündağ eski eşinin rol arkadaşını tehdit etti iddiası

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Şeyma Subaşı özel jetine kavuştu

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Arabasını görenler gözlerine inanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.