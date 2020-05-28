Doğru şekilde sakladığınızda yıllarca taze kalacak ürünler

Gıda israfına dur diyoruz ve satın aldığımız yiyecekleri çok daha uzun süre tatlarını koruyarak saklamanın yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte yiyeceklerin raf ömrünü uzatan en etkili yöntemler.

ÇİLEKLERİ YIKAYIN VE DONDURUN

Meyvelerle çok lezzetli tatlılar yapabilir, harika smoothie'ler yapabilir ve hatta tek başına bile ara öğün olarak yiyebilirsiniz. Çilekleri buzlu su içinde temizleyin. Ardından tamamen kuruyana kadar kağıt havlu üzerinde bekletin. Çilekleri ağzı kilitli plastik torbalara koyun. Çilekleri bu şekilde derin dondurucuda 1 yıl saklayabilirsiniz.

HAVUÇLARI CİPS HALİNE GETİRİN

İyi bir garnitür malzemesi olan havucu uzun süre saklamanın onları cips haline getirmelisiniz. Havuçları ince ince dilimleyin ve fırında yüksek ısıda cips kıvamına getirin. Yıllar boyunca havuçları bu şekilde muhafaza edebilirsiniz.

ELMALARI KURUTUN

Elmaları kuruttuktan sonra 20 yıl boyunca zarar görmeden saklayabilirsiniz. Bunun için elmaları incecik dilimleyin ve güneşte kurutun.

KURU YEMİŞLERİ TORBALAYIN VE DONDURUN

Kuru yemişler iyi bir protein kaynağıdır. Doğru bir şekilde paketlenmediklerinde hızla bayatlayabilirler. Onları 1 yıl taze tutmanın yolu ise vakumlu bir poşete koyup ağızlarını iyi bir şekilde kapatın. Dondurucuda saklayın.