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Doğru şekilde sakladığınızda yıllarca taze kalacak ürünler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Yiyecekleri düzgün ve kurallarına uygun bir şekilde depoladığınızda, onları uzun bir süre tazecik saklayabilirsiniz.

Doğru şekilde sakladığınızda yıllarca taze kalacak ürünler

Gıda israfına dur diyoruz ve satın aldığımız yiyecekleri çok daha uzun süre tatlarını koruyarak saklamanın yöntemlerini sizlerle paylaşıyoruz. İşte yiyeceklerin raf ömrünü uzatan en etkili yöntemler.

ÇİLEKLERİ YIKAYIN VE DONDURUN

Meyvelerle çok lezzetli tatlılar yapabilir, harika smoothie'ler yapabilir ve hatta tek başına bile ara öğün olarak yiyebilirsiniz. Çilekleri buzlu su içinde temizleyin. Ardından tamamen kuruyana kadar kağıt havlu üzerinde bekletin. Çilekleri ağzı kilitli plastik torbalara koyun. Çilekleri bu şekilde derin dondurucuda 1 yıl saklayabilirsiniz.

HAVUÇLARI CİPS HALİNE GETİRİN

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İyi bir garnitür malzemesi olan havucu uzun süre saklamanın onları cips haline getirmelisiniz. Havuçları ince ince dilimleyin ve fırında yüksek ısıda cips kıvamına getirin. Yıllar boyunca havuçları bu şekilde muhafaza edebilirsiniz.

ELMALARI KURUTUN

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Elmaları kuruttuktan sonra 20 yıl boyunca zarar görmeden saklayabilirsiniz. Bunun için elmaları incecik dilimleyin ve güneşte kurutun.

KURU YEMİŞLERİ TORBALAYIN VE DONDURUN

Kuru yemişler iyi bir protein kaynağıdır. Doğru bir şekilde paketlenmediklerinde hızla bayatlayabilirler. Onları 1 yıl taze tutmanın yolu ise vakumlu bir poşete koyup ağızlarını iyi bir şekilde kapatın. Dondurucuda saklayın.

BALIK: KONSERVE TERCİH EDİN

Ton balığı gibi kaliteli konserve balıkların uzun bir raf ömrü vardır. Bazıları 3 yıla kadar dayanır. Ancak unutmamalısınız ki balık açıldıktan sonra buzdolabında sadece birkaç gün ve dondurucuda sadece birkaç ay sürer.

BAL

Bal, kahvaltı için lezzetli bir seçenek olmasının yanı sıra şifalı bir yiyecektir. Özellikle boğaz ağrısı için yatıştırıcı bir etkisi vardır. Ancak balın kristalleşmesini önlemek için güneş ışığında uzak tutmalı ve karanlık yerde saklamalısınız. Bu şekilde yıllarca ilk günkü gibi saklamanız mümkün.

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