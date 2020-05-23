YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Doğru’dan Ramazan Bayramı mesajı

Doğru’dan Ramazan Bayramı mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 23.05.2020 13:10 | Son Güncelleme

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, Bayramların sevgi, kardeşlik, barış ve dostluk duygularını pekiştirdiğini belirtti.Doğru, Ramazan ayı içinde inançlar doğrultusunda ibadetler yoğunlaştırılırken, yardımlaşma anlayışının yurt genelinde olduğu gibi Araban ilçesinde de paylaşıldığını kaydetti.Bayramları anlamlarına uygun şekilde kutlamanın öneminin büyük olduğunu söyleyen Doğru, ’’Anlamlarına uygun şekilde kutlanan bayramlar, sevgi, kardeşlik, barış ve dostluk duygularını güçlendirir.

Doğru’dan Ramazan Bayramı mesajı

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.
Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru mesajında, Bayramların sevgi, kardeşlik, barış ve dostluk duygularını pekiştirdiğini belirtti.
Doğru, Ramazan ayı içinde inançlar doğrultusunda ibadetler yoğunlaştırılırken, yardımlaşma anlayışının yurt genelinde olduğu gibi Araban ilçesinde de paylaşıldığını kaydetti.
Bayramları anlamlarına uygun şekilde kutlamanın öneminin büyük olduğunu söyleyen Doğru, ’’Anlamlarına uygun şekilde kutlanan bayramlar, sevgi, kardeşlik, barış ve dostluk duygularını güçlendirir. Sosyal Yardımlaşma ve duygularını pekiştirir’’ dedi.
Ramazan Bayramını kutlayan Doğru, tüm Arabanlılara artan mutluluk ve başarılarla yeni bayramlara ulaşma temennisinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptüGörüntüler Türkiye'den! Mağaraya girip yarasayı öptü
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

10 gün sonra toprağa verildi

10 gün sonra toprağa verildi

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Genç Kızılay’dan 7 bin 500 maske

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Çatı katında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas'ta Eğriçimen Yaylası mayıs ayında yağan karla beyaza büründü

Sivas’ta Mayıs karı

Sivas’ta Mayıs karı

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Bayram öncesi Buca pazarlarında teyakkuz

Gaziantep Namaz Vakitleri 23 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:10
Öğle
12:32
İkindi
16:22
Akşam
19:45
Yatsı
21:17

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Ayşegül Eczanesi
Sehitkamil
İrfan Eczanesi
Sehitkamil
Karacaahmet Deniz Eczanesi
Sehitkamil
Karagüllü Eczanesi
Sehitkamil
Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Binevler Çiğdem Eczanesi
Sahinbey
Düztepe Can Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Kızını öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden şahıs Gaziantep’te defnedildi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı

Gaziantepli halıcılar 3 milyar dolar hedefinde ısrarcı

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

ANKA’dan 23 Nisan kutlama mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.