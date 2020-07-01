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Doğru’ya rozetini Numan Kurtulmuş taktı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 01.07.2020 17:59 | Son Güncelleme

CHP’den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, resmen AK Parti’ye geçti.

Doğru’ya rozetini Numan Kurtulmuş taktı

CHP’den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, resmen AK Parti’ye geçti. Doğru’nun yeni parti rozetini, 138. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş taktı.
Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa eden Gaziantep’in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti’ye geçti. Hasan Doğru, Ankara’da yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da video konferansla katıldığı 138. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un taktığı rozetle resmen Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçti.
Törene, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Ahmet Uzer, Derya Bakbak, Ali Şahin, Mehmet Sait Kirazoğlu ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Başkanı Eyup Özkeçeci de katıldı.

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