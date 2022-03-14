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Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı başladı

14.03.2022 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı başladı

Adana'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, Çukurova Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı" açıldı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, fuarda hem kamu hem de özel sektör temsilcilerinin stantlarının bulunduğunu söyledi.

Öğrencilerin fuar kapsamında sektör temsilcileriyle bir araya gelme şansı yakalayacağını aktaran Elban, "Öğrenciler, stantlardaki temsilcilerle birebir görüşme imkanı bulabilecek. Gençlerimiz okurken ya da mezun olma aşamasına gelmişken, kafalarındaki tereddüt ve beyin bulanıklığını, en azından gidermiş olacaklar." diye konuştu.

Elban, gençlerin kariyer planlamaları açısından mesleklerle ilgili iyi bilgilendiği bir fuar olması temennisinde bulundu.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel de düzenlenen fuarın öğrencilerin ve mezunların kariyer planları oluşturmalarına katkı sağlayacağını belirtti.

Tuncel, fuar kapsamında öğrencilerle iş dünyasını 110 farklı etkinlikle bir araya getireceklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da konuşmasının ardından protokol üyeleri tarafından 120 özel sektör ve 40 kamu kuruluşunun standının yer aldığı fuarın açılışı yapıldı.

Etkinlikte, fuarın düzenlenmesinde katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür plaketi verildi.

Yarın sona erecek fuarda, üniversite öğrencileri ile kamu ve özel sektör temsilcileri, kariyer ve istihdam konularında birebir görüşme olanağı bulacak.

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