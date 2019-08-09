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Doğu Akdeniz sahillerinde yoğunluk

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 09.08.2019 14:28 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de etkili olan sıcak ve nemin yanı sıra yaklaşan Kurban Bayramı tatili nedeniyle otellerde doluluk, sahillerde ise yoğunluk yaşanıyor.

Doğu Akdeniz sahillerinde yoğunluk
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Akdeniz bölgesinde yüksek derecelerde seyreden hava sıcaklıkları ve nemden kaçmak isteyenler, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek Hatay'ın Arsuz ve Samandağ ilçelerindeki sahillere akın etti.

Tatil için sahilleri tercih eden turistler, denize girerek serinlemeye çalıştı.

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Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, yaklaşan Kurban Bayramı tatili nedeniyle kentte gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Şehrin giriş çıkışlarında yaşanan yoğunluğu önlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Sarı, şehre gelecek turistlerin iyi bir bayram tatili geçirmelerini diledi.

Arsuz Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hasan Arslan da şehrin özellikle yaz aylarında kendi nüfusunun 3 katına çıktığını söyledi.

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Bunun özellikle resmi ve dini bayramlarda daha da arttığını aktaran Arslan çevre illerden ve yurt dışından misafirleri beklediklerini kaydetti.

Tatil için arkadaşlarıyla Arsuz'u tercih edelerden Mehmet Kartal Bilen ise denizin keyfini çıkartmaya çalıştıklarını ifade etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
doğu akdeniz kurban bayramı

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