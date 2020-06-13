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Doğu Akdeniz, Türkiye'nin turunçgil ihracatını "sırtlıyor"

MERSİN HABERLERİ  | 13.06.2020 11:15 | Son Güncelleme

Türkiye'nin turunçgil ihracatının yüzde 77,5'ini karşılayan Mersin, Hatay ve Adana'dan yılın ilk 5 ayında 253 milyon 501 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz: - "Bu işin üretimini ve ihracatını sırtlayan Mersin, Hatay ve Adana'dır. Son yıllarda iç ve dış pazarda turunçgile talebin artması, üretim alanlarının artmasına da vesile olmaktadır"

MERSİN (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'nin turunçgil ihracatının yüzde 77,5'inin gerçekleştirildiği Mersin, Hatay ve Adana'dan ocak-mayıs döneminde 253 milyon 501 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Barındırdığı Çukurova ve Amik Ovası gibi verimli topraklarında birçok ürünün yetiştirilebildiği Doğu Akdeniz, narenciye üretimi ve ihracatında da önemli yere sahip.

Elverişli iklim şartlarıyla Türkiye'nin "meyve deposu" olarak anılan Mersin, Hatay ve Adana'dan, ocak-mayıs döneminde yapılan turunçgil ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,6 artarak 253 milyon 501 bin dolara ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde, Türkiye'nin 326 milyon 748 bin dolarlık ihracatının da yüzde 77,5'i söz konusu 3 il tarafından yapıldı.

Bu dönemde Mersin'den 145 milyon 600 bin, Hatay'dan 78 milyon 770 bin ve Adana'dan 29 milyon 131 bin dolarlık turunçgil dış satımı gerçekleştirildi.

- "Üretimin fazla olması ihracata da olumlu yönde katkı sunuyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'in narenciye üretiminde önemli rol oynadığını söyledi.

Kaçmaz, turunçgilin hem iç piyasadaki tüketimi hem de ihracatla ülkeye kazandırdığı döviz açısından stratejik bir ürün olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu 3 ilimizde üretimin fazla olması ihracata da olumlu yönde katkı sunuyor. Mersin, Hatay ve Adana'nın üretimi ve ihracatı sırtlaması çok doğal çünkü burada iklim şartları dolayısıyla üretim yoğun yapılıyor. Bu işin üretimini ve ihracatını sırtlayan Mersin, Hatay ve Adana'dır. Son yıllarda iç ve dış pazarda turunçgile talebin artması, üretim alanlarının artmasına da vesile olmaktadır. Diğer Akdeniz illerinde de üretim var ama bu bölge daha ön planda."

Ocak-mayıs döneminde en fazla turunçgil ihraç eden 6 kent şöyle:

İller 2019 ihracatı (dolar) 2020 ihracatı (dolar) Değişim (yüzde) Mersin 102.929.075 145.600.004 41 Hatay 71.094.857 78.770.319 11 Adana 21.537.859 29.131.301 35 Trabzon 20.144.743 20.490.213 2 Antalya 9.415.898 16.885.742 79

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