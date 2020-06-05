YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Doğu Akdeniz'de çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Doğu Akdeniz'de çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

ADANA HABERLERİ  | 05.06.2020 15:37 | Son Güncelleme

Doğu Akdeniz'de çocuklar güneşli havanın tadını çıkardı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklar, getirilen 6 saatlik serbestlikle dışarıda olmanın keyfini yaşadı.

Adana'da saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, kentteki parkları doldurdu. Park ve yeşil alanlarda oyunlar oynayan, bisiklete binen çocuklar, gönüllerince vakit geçirdi.

- Mersin

Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 18 yaş altı çocuklar, getirilen serbestlikle güzel havanın tadını çıkardı.

Kısıtlamanın kaldırıldığı saat 14.00'ten itibaren aileleriyle sahil şeridine gelen çocuklar, çimlerde oynayıp kıyıda bisiklet sürerek eğlendi.

Çocukların bazıları vaktini top oynayarak değerlendirirken, bazıları da arkadaşlarıyla oyun parklarında vakit geçirdi.

Gençler ise kaykay ve paten sürerek güneşli havanın tadını çıkardı, kentin simgelerinden palmiyelerin altında sohbet etti.

Bazı Roman çocuklar da sahil bandında bir araya gelerek, darbuka ve melodika eşliğinde şarkılar söyleyip gönüllerince eğlendi.

- Hatay

Hatay'ın İskenderun ve Antakya ilçelerinde de 18 yaş altı çocuklara sokağa çıkma kısıtlamasına getirilen serbestlikle parklarda vakit geçirdi.

Güneşli havanın tanıdı çıkaran çocuklardan kimi bisiklet sürdü, kimi parkta oyun oynadı. Çocuklara aileleri de eşlik etti.

- Osmaniye

Osmaniye'de saat 14.00 ten sonra çocuklar aileleriyle oyun parkları ve yeşil alanlara giderek oyunlar oynadı. Maske takan ve sosyal mesafe kurallarına uyan çocuklar gönüllerince eğlendi.

Gençler ise vakitlerini gölgelik alanlarda geçirmeyi ve sohbet etmeyi tercih etti. Sokağa maskeyle çıkan gençlerin sosyal mesafe kurallarına uyarak gezdiği görüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden... Muhteşem görüntü! Aylar sonra yeniden...
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Fatih Reis: "Minimal yaşamlar yerine müstakil yaşam dönemi geliyor"

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Yeniceköy şifa hamamı hizmete sunuldu

Adana Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
03:29
Sabah
05:12
Öğle
12:42
İkindi
16:33
Akşam
20:02
Yatsı
21:38

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Helin Eczanesi
Seyhan
İkibinevler Eczanesi
Seyhan
Mert Özkurt Eczanesi
Seyhan
Nihan Eczanesi
Seyhan
Saygıncan Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü

Şeyh Hüseyin Efendi Hakk’a Yürüdü

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.