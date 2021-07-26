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Doğu Akdeniz'de hava sıcaklarının 4-8 derece artması bekleniyor

26.07.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Akdeniz'de hava sıcaklarının 4-8 derece artması bekleniyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, hava sıcaklıklarının yarından itibaren mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarından itibaren Doğu Akdeniz'de hava sıcaklıklarının artmasının tahmin edildiği belirtildi.

Sıcaklıkların, hafta boyunca mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği bildirilen açıklamada, hava sıcaklığının Adana'da 41, Mersin'de 35, Hatay'da 38 ve Osmaniye'de 40 dereceye ulaşmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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