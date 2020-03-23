Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Kocaispir, açıklamasında, "Yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde 65 yaş üstündeki büyüklerimize Yüreğir Belediyesi olarak, her gün sıcak yemekler bizden, diyoruz. Biz sizin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Siz evde oturmanın tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.

"Sıcak yemek" uygulamasının, Yüreğir Kaymakamlığı iş birliğinde, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in uygulamayı sosyal medya hesabından "65 yaş üstü büyüklerimiz yemekleriniz bizden" mesajıyla ile duyurduğu belirtildi.

ADANA / MERSİN / HATAY / OSMANİYE (AA) - Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

- Mersin

Mersin'de Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Kovid-19 önlemleri kapsamında, hem N95 standardında hem de basit cerrahi tip maske üretiliyor.

Günde 8 saatlik mesaiyle maske üretimine başlayan Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrenciler, çift vardiya sistemiyle taleplere karşılık vererek piyasadaki maske açığını kapatmayı hedefliyor.

Mersin Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske talebine yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

İyi bir üretim kapasitesine sahip olduklarını aktaran Gündoğan, "Saatte 900 maske üretim kapasitesine sahibiz. Günlük olarak 7 bin 200 maske üretimi yapıyoruz. Talebi karşılayamama durumunda ise iki vardiya şeklinde maske üretim sayısını 15 bine çıkarabiliyoruz." dedi.

Gündoğan, birçok ilden talep aldıklarını belirterek, bu alanda açığı kapatmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hatice Kılınç da ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda maske üretimine devam edeceklerini dile getirerek,"Meslek liselerimiz üretim noktasında çok önemli bir yer. Ülkemizin en ihtiyaç duyduğu dönemde okulumuz olarak böyle bir sürece destek vermek bizim için gurur verici." diye konuştu.